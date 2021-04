La Filmoteca analitza la relació de Berlanga amb les sèries i projecta un episodi pilot censurat

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) presentarà aquest divendres, a les 18.00 hores, en La Filmoteca de València, una sessió dedicada a la relació de Luis García Berlanga amb les sèries que inclourà la projecció de 'Se vende un tranvía', episodi pilot escrit per Rafael Azcona i Luis García Berlanga en 1959 per a una ficció que no va arribar a veure la llum per la censura franquista.

Durant l'acte, que forma part de la programació del festival LABdeseries, es desenvoluparà la taula redona 'Berlanga y lo berlanguiano en las series actuales' i per la projecció de l'episodi 'Se vende un tranvía' (1959), dirigit per Juan Estelrich i Luis García Berlanga. Tant la taula redona com la posterior projecció s'emmarquen dins de les activitats de l'Any Berlanga organitzades per l'IVC en La Filmoteca de València.

El propòsit de la taula redona és reflexionar sobre la influència de Berlanga i la seua obra en algunes sèries nacionals dels últims anys. L'experiència televisiva del cineasta valencià es va reduir a dos títols, 'Villarriba i Villabajo' (1994) i 'Blasco Ibáñez, la leyenda de su vida' (1997), però l'esperit berlanguià segueix viu en moltes produccions actuals.

Moderada per la historiadora Áurea Ortiz, la taula redona comptarà amb la participació d'Alberto Caballero, creador de 'Aquí no hay quien viva' i 'La que se avecina'; Nacho G. Velilla, creador de '7 vidas' i 'Aida', i Víctor García León, guionista de 'Vota Juan'.

La sessió es completa amb la projecció de 'Se vende un tranvía', episodi pilot del projecte de sèrie 'Los pícaros', escrit per Rafael Azcona i Luis García Berlanga en 1959.

Primera col·laboració amb Azcona

Per motius de censura, aquest primer capítol no va arribar a emetre's en el seu moment i tampoc la sèrie va arribar a realitzar-se, però va ser la primera col·laboració de Berlanga amb Rafael Azcona, amb el qual el cineasta valencià treballaria fins a 'Moros y cristianos' (1987), explica l'IVC en un comunicat.

Malgrat figurar Juan Estelrich com a codirector i ser un episodi de trenta minuts concebut per a televisió, 'Se vende un tranvía' enfila a la perfecció tant temàtica com formalment amb el cinema de Berlanga: des del pati d'una presó, un pres explica als seus companys com va intentar vendre un tramvia a un ric i incult agricultor de poble que arriba a Madrid per a comprar maquinària agrícola.

Produït pels Estudis Moro, 'Se vende un tranvía' està protagonitzat per José Luis López Vázquez, Antonio García Quijada, Antonio Martínez, Goyo Lebrero, Maria Luisa Ponte, Pedro Beltrán, Luis Ciges i Chus Lampreave en la seua primera col·laboració amb Berlanga.

LABdeseries està dirigit per David Brieva, Áurea Ortiz i Mikel Labastida. El festival està organitzat per l'Institut Valencià de Cultura amb la col·laboració de l'Ajuntament de València (Les Naus i La Mutant) i l'Institut Valencià de la Joventut (IVAJ). També compta amb el suport d'Escriptors de l'Audiovisual Valencià (EDAV).