La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este jueves que los candidatos a la Presidencia por el PSOE, Ángel Gabilondo, y el de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ya se han quitado las "caretas" y que "van de la mano" en los comicios del 4 de mayo, en referencia al comentario del socialista, que durante la mesa redonda interpeló al líder de la formación morada diciendo: "Pablo, tenemos 12 días para ganar".

"Ayer, caretas fuera. Gabilondo e Iglesias van de la mano y al candidato de Sánchez no sólo le han hecho el programa y las listas, sino que miente, no ha dejado de mentir. Dijo que no pasaría con él, ahora dice que no quiere subir los impuestos. Ha perdido todo el crédito", ha respondido Ayuso a los medios de comunicación en la estación de Metro de Villaverde Alto.

Según la mandataria, a nadie le sorprende que esta campaña ha trascendido del ámbito regional porque "desde La Moncloa hay una obsesión constante por entrar en Madrid".

La líder regional ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha personado en esta campaña "hasta convertirse en el candidato" y "sabe que, si los resultados son tan malos como parece, él va a empezar a tener verdaderos problemas para defender su mantenimiento en La Moncloa".

"Él e Iglesias están en esta campaña para intentar salvar los muebles. Pablo Iglesias ni siquiera va a coger el acta. Se ha presentado aquí para intentar rescatar su proyecto y de paso ser la muleta de Pedro Sánchez", ha apuntado.

En este punto, Ayuso ha advertido que si la izquierda gana "Madrid tendrá un gobierno del Partido Socialista con Podemos, donde van a espantar a la iniciativa privada, donde muchas empresas se van a ir, donde nos van a empezar a subir los impuestos y van a permitir la okupación".

"Aspiro a no tener socios"

Preguntada sobre posibles pactos de gobierno, la dirigente regional ha manifestado que aspira a "no tener socios" porque ha asegurado que ésta ha sido "el motivo que nos ha llevado a tener nuevamente elecciones".

Así, ha concretado que si llega a la Presidencia quiere un gobierno que "sea sólido, austero y que vaya en una misma dirección", y que si tiene que pactar con alguien que sea "con partidos que están a mi lado o con los que ya he estado", en referencia a Vox y Ciudadanos.

"Yo pido pactar con los madrileños, no quiero pactar con nadie más que con los madrileños y con todas las personas que se suman a este pacto por la libertad. Y quiero dejar otra cosa clara, no hace falta ser de derechas para estar en contra del proyecto de Pablo Iglesias y de Pedro Sánchez, simplemente hace falta ser sensato", ha declarado.

En cuanto a su papel en el debate, Ayuso ha trasladado que "siempre piensa que se podría haber hecho más", que se podrían haber dicho más cosas, que falta más y cada día se acuesta pensando si podía haber hecho las cosas mucho mejor así como en cuál es el objetivo siguiente.