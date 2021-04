Cvirus.- El col·legi de podòlegs "indignat per la negativa de Sanitat a vacunar als professionals menors de 60 anys

La vacunació dels podòlegs es va iniciar i va ser paralitzada conforme es va detindre el subministrament de la vacuna AstraZeneca i encara que dies després es va reprendre la inoculació, els podòlegs que no havien sigut vacunats "no van ser cridats per a fer-ho".

Davant aquesta situació, la ICOPCV la passada setmana va enviar un requeriment a la Conselleria de Sanitat urgint a solucionar aquest assumpte "com més prompte millor" i mostrant la seua preocupació per l'estat d'aquest col·lectiu ja que són professionals de "elevat risc" pel fet que per la pròpia naturalesa de la seua professió, estan "en contacte directe amb nombrosos pacients diàriament, de forma directa i amb contacte estret, ja que el seu treball requereix exploració".

No obstant açò, la Conselleria de Sanitat els va comunicar aquesta setmana la seua negativa a vacunar a aquests professionals per un canvi en l'estratègia de vacunació davant la qual només s'inocularà als majors de 60 anys i "la resta seran vacunats quan els toque, com a la resta de població, per rang d'edat".

Sobre aquest tema, el col·legi ha lamentat que suposarà "un enorme retard per a aquest sector" i a més ha retret que suposa "un greuge pel que fa a la resta de companys".