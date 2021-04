El perfil de los pacientes UCI cambia en un año de pandemia: suben los menores de 50 años y la mortalidad no baja

Un total de 96 Unidades de Cuidados Intensivos de Covid-19 de todas las comunidades autónomas (hay 250 en España) han compartido sus estadísticas desde el inicio de la pandemia para un estudio que evidencia que el paciente ingresado en UCI por coronavirus es cada vez más joven.

El doctor Alejandro H. Rodríguez es el responsable de COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Intensiva (Semicyuc) y el encargado de cruzar los datos clínicos de las UCI a lo largo de la pandemia. Entre sus hallazgos destaca el rejuvenecimiento de la edad media del paciente covid en UCI por un aumento "significativo" de ingresos de personas de menos de 50 años.

Además, ha comprobado que la tasa de mortalidad permanece inmutable un año después de iniciada la pandemia en las UCI, donde casi uno de cada tres ingresados graves (30%) sigue muriendo por esta enfermedad.

Baja la edad media de los ingresados en UCI

El doctor Rodríguez presentó el estudio sobre la evolución del perfil del paciente covid de las UCI a lo largo de la pandemia en el II Congreso Nacional Multidisciplinar Covid-19, celebrado hace unos días. El estudio sostiene que en la primera ola de la edad media de los pacientes en intensivos se situó en 64 años, con la mayoría de ingresos entre los 55 y 71 años.

Sin embargo, en la segunda-tercera ola, hasta este febrero de 2021, la media de edad bajó a 62, situándose la mayoría de pacientes UCI entre 53 y 71 años.

Evolución por edades de los ingresados en UCI Henar de Pedro

"El promedio de edad ha bajado poco en sucesivas olas, pero lo suficiente para ver que hay una tendencia hacia pacientes más jóvenes en las UCI", explica a 20minutos el responsable del Registro Covid-19 de la sociedad española de medicina intensiva. Alejandro H. Rodríguez subraya el incremento "significativo" de pacientes menores de 50 años ingresados en las UCI, que ha pasado de un 15,3% en la primera ola al 19,4% del total en las dos posteriores.

Las tablas de su informe detallan que la franja de edad que más subió en volumen de ingresos fue la de 40 a 50 años entre ambas olas (del 10% al 12,8%).

Los datos de este estudio no llegan hasta esta cuarta ola, la que surge a partir de la Semana Santa, pero Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, reconoció la semana pasada que cada vez hay pacientes más jóvenes en las UCI.

"La edad media sí que ha bajado porque tenemos menos casos en los vacunados y tenemos también casos menos graves en los más mayores. Por tanto, las edades van poco a poco bajando", explicó Simón.

Los varones suponen el 70%

El estudio del registro de las UCI de la Semicyuc, al que ha tenido acceso 20minutos, evidencia que los varones continúan siendo los más severamente afectados por la Covid-19. Representan, tanto antes como ahora, alrededor del 70% de los pacientes ingresados en cuidados intensivos.

El doctor Alberto H. Rodríguez explica que "los hombres siempre son predominantes en las patologías graves infecciosas. Una de las causas es que las hormonas masculinas son más proinflamatorias que las femeninas. Esto hace que tengan peor evolución ante la misma enfermedad, aunque otros expertos lo explican con factores genéticos o ambientales", agrega.

Su estudio delimita también cuáles son las comorbilidades concurrentes y comunes en los ingresados en UCI. Son hipertensión, obesidad y diabetes. Y han subido más ahora que hay pacientes más jóvenes ingresados.

Comorbilidades frecuentes en los ingresos UCI por covid-19. Henar de Pedro

Llegan más tarde y se marchan antes

Gracias al cruce de las estadísticas, los intensivistas han constatado que los ingresos en la segunda-tercera ola "son menos graves" que en la primera y que de media requieren una estancia menor en cuidados intensivos.

En concreto, la estancia media en la UCI ha bajado entre olas de 15 a 13 días. Y eso a pesar de que los pacientes llegan más tarde al hospital que hace un año. "Vienen ocho días después de iniciar los síntomas, de media, en lugar de 7 días después, como ocurría en la primera ola. Y llegan siempre por insuficiencia respiratoria", detalla el responsable del estudio.

Los sanitarios de las UCI han contado en la segunda y tercera olas con más y mejores medios técnicos para afrontar la pandemia, con suficientes camas, respiradores o EPIS, por ejemplo. Sin embargo, denuncian que afrontan el reto ahora con escasez de personal. "Tenemos a mucha gente cansada, de baja por depresión, afectada por lo que vivió en la primera ola", ratifica Rodríguez.

Evolución de la mortalidad en UCI y en planta de hospital por covid-19. Henar de Pedro

La mortalidad no desciende

Otro dato preocupante es la dificultad que están teniendo los intensivistas para reducir la tasa de mortalidad en estos servicios de críticos. "La mortalidad no ha variado lo que hubiéramos querido. Era del 30,8% hace un año y ahora es de un 30%. Una mortalidad similar", reconoce el autor del estudio sobre las UCI.

Según el doctor Rodríguez, que no baje la mortalidad es debido a que no se ha encontrado un tratamiento eficaz. "En la primera ola todo lo que se usó se comprobó que no servía demasiado y ahora estamos con medicamentos como los corticoides, con dudas sobre su eficacia, y no vemos un efecto claro en la evolución de los pacientes. Los antivirales, que deberían ser el tratamiento más adecuado, tampoco han demostrado el efecto que se esperaba. Se sigue muriendo el 30% de los que ingresan".