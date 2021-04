Hotels valencians reben un "passaport" europeu per a fer una rehabilitació amb eficiència energètica

La iniciativa és possible gràcies al conveni de col·laboració subscrit entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica, a través de l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE), i l'Associació Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca i Comunitat Valenciana (Hosbec), explica la Generalitat en un comunicat.

En concret, es tracta dels hotels de Benidorm Poseidón Platja, Flamingo Oasi, Les Dunes Comodoro, Dynastic i Benidorm Centre i l'hotel de Gandia RH Bayren & Spa.

La metodologia Aldren és holística i es basa en quatre mòduls independents que avaluen l'eficiència energètica, la qualitat ambiental interior (relacionada amb la salut i el benestar) i el valor econòmic dels edificis abans i després de la seua rehabilitació.

L'anàlisi dels mòduls queda recollit en dos ferramentes informatives: el Certificat Voluntari Europeu i el Passaport de Rehabilitació de l'Edifici.

Aquesta metodologia ha sigut testeada en diversos edificis pilot de països com França, Eslovàquia, Itàlia o el Regne Unit. A aquesta xarxa de pilots se sumen els sis hotels de la Comunitat Valenciana que, juntament amb les antigues oficines de l'IVE, han servit d'escenari per a l'experimentació a Espanya.

Aquesta col·laboració es va materialitzar al desembre de 2018 gràcies a la firma d'un conveni entre Hosbec i l'IVE. Res feia presagiar en aquell moment que el sector seria tan durament colpejat mesos després per la Covid-19, però la seua irrupció no va paralitzar la investigació els resultats de la qual es van entregar el passat 15 d'abril, en un acte al que van assistir representants dels sis hotels, Hosbec i IVE, així com personal del Centre científic i tècnic de l'edificació, CSTB de França, líders del projecte Aldren, destaquen.