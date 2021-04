Bonig veu la seua relació amb Gènova "fantàsticament bé" i no parlarà fins que no es convoque el congrés

"La resta que parlen i diguen el que vullguen", ha dit als periodistes en els passadissos dels Corts, després que el líder del PP, Pablo Casado, evitara pronunciar-se aquest dimecres sobre si serà el president del PP d'Alacant, Carlos Mazón, qui la substituirà i recalcara que "no hi ha cap congrés convocat".

Bonig ha posat l'accent que, "com va dir el president" Casado, "almenys" ella no va a pronunciar-se fins que hi haja data per al conclave autonòmic. "Per tant, jo no pense parlar; ja està, no passa res", ha asseverat.

"Jo no m'amague", ha emfatitzat subratllant que aquest dimecres va estar en Les Corts mantenint reunions mentre se celebrava la primera sessió del ple. I ha postil·lat: "Després de tot el que ha passat el PP, açò es porta molt bé".

La 'popular' lidera el partit des de juliol de 2015, mentre Mazón és president de la Diputació d'Alacant i el seu nom es barreja com a possible candidat. El PP ara està immers en els congressos provincials, que finalitzaran aquest estiu, i després es començaran a celebrar els regionals.

En els últims mesos, Bonig no ha ocultat la seua intenció de repetir al capdavant del PP valencià. La setmana passada, després de l'anunci de l'alcalde d'Aiora (València), José Vicente Anaya, de postular-se com a candidat, va assegurar que ho veia "molt bé" i que valora a la gent que va "amb la cara per davant i amb determinació".

Així, va afirmar que Anaya tenia tot "el seu respecte i admiració" i ho va qualificar de "lleial", assenyalant que el PP és un partit "obert i lliure" i amb primàries en els estatuts. Segons va dir, li pareixia fenomenal que "tothom que vullga fer un pas avant el done".