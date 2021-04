Revelan los motivos de Jennifer Lopez para cortar con Álex Rodríguez: "Ya no podía confiar en él"

Dimes, diretes, y finalmente, si el río sonaba... Jennifer Lopez y Álex Rodríguez han anunciado que se separaban a pesar de llevar dos años comprometidos y que fue una de las parejas que mayor complicidad mostraba durante el confinamiento, sobre todo por el bien de sus hijos. Pero nada: la cantante ha tomado una decisión y ahora una de sus amigas cercanas ha explicado el porqué.

A la neoyorquina de 51 años no consiguieron ablandarle el corazón todos aquellos mensajes que le dedicó a través de Instagram en las últimas semanas el exjugador de béisbol por una razón muy sencilla: había perdido la confianza en su pareja. Tanto es así, que ya hasta se ha quitado el anillo que anunciaba su futura boda (y que por cierto se ha quedado, que para eso era un regalo).

Lopez está en República Dominicana. No pasando unas vacaciones ni relajándose de todo el ruido mediático, sino rodando la película Shotgun wedding con compañeros de reparto como Josh Duhamel o Lenny Kravitz, con el que se rumoreó que podía estar teniendo algo.

Sin embargo la revista People se ha puesto en contacto, manteniendo su anonimato, con una de las mejores amigas de la autora de éxitos como On the floor, Una noche más o, irónicamente, El anillo para que aclare todas estas cuestiones y los motivos de la ruptura, dado que en el comunicado no eran demasiado explícitos.

"Ella fue quien tomó la decisión. Había demasiados asuntos sin solución", ha comenzado diciendo esta misteriosa amistad, quien también ha respondido a los rumores sobre que Álex Rodríguez le puso los cuernos con la modelo Madison LeCroy.

"Tanto si él ha engañado a JLo como si no lo ha hecho, ya da lo mismo. Ella no puede soportar vivir siempre con ese miedo a que le sean infiel. Jennifer lo ha pasado muy mal y ha pensado finalmente que no le merecía la pena seguir con Álex", ha explicado.

Para acabar, esta amiga incide en que, tal y como decían también en el comunicado, "van a intentar ser amigos", porque entre ellos "se respetan", aunque "cien por cien cada uno se va a ir por su camino". Y el de JLo es estar con sus hijos, Max y Emme, frutos de su relación con Marc Anthony: "Jennifer ya ha estado antes en estas situaciones difíciles. No es de las que se sientan a llorar. Sus hijos la convierten en la mujer más feliz. Y lo está llevando bien".