Cau un 3,1% la facturació de la indústria al febrer a la Comunitat Valenciana

La facturació va caure en totes les comunitats autònomes excepte a Cantàbria (1,4 per cent). Els majors descensos s'han registrat a Illes Balears (-19,9 per cent), Regió de Múrcia (-16,7 per cent) i Canàries (-16,3 per cent) i els menors a Extremadura (-0,4 per cent) i en Comunitat València i Catalunya, les dos amb un -3,1 per cent.

A nivell nacional, amb la caiguda de febrer la facturació de la indústria encadena 12 mesos consecutius de taxes interanuals negatives a causa de l'efectes de la crisi sanitària sobre el sector, segons dades difoses aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En termes mensuals i en dades corregides d'estacionalitat i calendari, la indústria va registrar un descens de les seues vendes del 4,8 per cent, enfront de la reculada del 4,1 per cent experimentat al gener.