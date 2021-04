Ayuso llama "misógino" a Iglesias, Bal ve "veleta" a Gabilondo... así valoran el debate los candidatos del 4-M

La pandemia, la crisis social y la economía centraron el debate a seis para el 4-M. Ayuso jugó la baza de mantener la ventaja que le dan las encuestas a lo largo de casi dos horas marcadas por las acusaciones entre bloques e intentos de marcar la diferencia por parte de los más rezagados. Esta es la valoración general del encuentro, pero ¿cómo vieron los propios candidatos el debate?

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha considerado que "soy la única que estuvo al frente de la Comunidad en los momentos más difíciles. Y los demás, salvo insultar, no hicieron nada", ha valorado en su cuenta de Twitter.

Soy la única que estuvo al frente de @ComunidadMadrid en los momentos más difíciles.



Y los demás, salvo insultar, no hicieron nada.#DebateTelemadrid pic.twitter.com/b9vuZiN9KE — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 21, 2021

Ayuso ha afirmado también que el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, se ha comportado "como el misógino que lleva dentro". "Pablo Iglesias es una persona que hasta se atreve a decirte cuando puedes sonreír o no. Como yo no soy una mujer de su partido, soy una mujer libre, decido como me expreso. Él está acostumbrado como buen totalitario a ponerle los deberes a las mujeres", señaló a la salida de las instalaciones de Ciudad de la Imagen.

Respecto al resto de candidatos, Ayuso puso el foco en que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, "ya ha confesado que pactará con Pablo Iglesias, y sería su vicepresidente", así como que subirían impuestos. "Caretas fuera", espetó.

Iglesias celebra la mano tendida de Gabilondo

Por su parte, Pablo Iglesias ha celebrado en una entrevista en Antena 3 que el socialista Gabilondo le tendiera la mano para ganar juntos a la derecha, corrigiendo así su anterior postura de que no pactaría un gobierno con él. "Hay que aplaudir esa rectificación. Había mucha gente que no lo entendía. A la derecha no se le gana haciendo políticas de derechas", ha indicado el líder de Podemos. Iglesias ha señalado que los debates electorales son eventos "esenciales e importantes" en unas elecciones, por lo que cree que deberían ser "obligatorios y regulados".

El candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, por otra parte, ha tachado este jueves en Onda Madrid de "veleta" a Ángel Gabilondo, y ha considerado que el votante de Vox rechaza que su candidata, Rocío Monasterio, llamase en el debate de Telemadrid "traidor" a un abogado del Estado como él, que se enfrentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Cree, además, que el choque electoral evidenció la necesidad de que Cs entre en el Gobierno de nuevo en vez de Vox, ya que ve que la alternativa de izquierdas no es viable según los sondeos. "La cosa está entre Monasterio y yo", ha resumido Bal, quien seguirá los 12 días de campaña que quedan "pateando" la región en busca de "ilusionar" a los votantes de centro-derecha que "no les gustaría ver a Ayuso con Vox" y a los de centro-izquierda "desencantados" con Gabilondo.

Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño. Seguimos con la campaña igual que en el debate, con propuestas para mejorar la vida cotidiana, hablando de lo importante y demostrando que existe una alternativa al mal gobierno de Ayuso. pic.twitter.com/cOoBnvVpaC — Mónica García (@Monica_Garcia_G) April 22, 2021

Respecto a Más Madrid, su candidata, Mónica García, se ha pronunciado en las redes sociales. "Muchísimas gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño. Seguimos con la campaña igual que en el debate, con propuestas para mejorar la vida cotidiana, hablando de lo importante y demostrando que existe una alternativa al mal gobierno de Ayuso", ha escrito García.

Ni el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ni la candidata de Vox, Rocío Monasterio, se han pronunciado hasta ahora sobre su visión del debate en la cadena pública madrileña.