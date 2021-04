Albiol gasta 28.000 euros en una campaña postal para anunciar ayudas sociales pero olvida contratar el envío

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), anunció en septiembre una línea de ayudas para el pago de facturas de suministros dirigida a mayores de 60 años con ingresos inferiores a 900 euros. Para publicitarla, se encargó la impresión y ensobrado de 168.000 cartas y trípticos que tenían que llegar a todas las casas, independientemente de la edad de los residentes, con un coste de 27.817,04 euros.

No obstante, el envío de todo este material no se llegó a contratar nunca y el gobierno municipal se justifica por la coincidencia con otra campaña de ayudas que iba dirigida a autónomos. "Se tenía que priorizar", explican.

Así mismo, explican que, para no tener que tirar todo este material, una parte se repartió en mano a través de los coordinadores de distrito. Igualmente, no todas llegaron a entregarse y tampoco llegaron a todas las casas, como reconoce el propio Ayuntamiento, que no concreta qué tipo de reparto se acabó haciendo.

El programa de ayudas agotó el plazo de presentación de solicitudes el 31 de marzo. Presentaron la documentación 502 personas y de estas hay 226 que ya habrían cobrado, una vez tramitado el expediente correspondiente. Ahora el Ayuntamiento tiene intención de repetir la campaña modificando algunos baremos, como el límite de ingresos, para llegar a más gente.

La factura de los casi 28.000 euros que gastó el Ayuntamiento de Badalona en esta campaña incluye la impresión de 85.000 trípticos (10.285 euros), 83.000 cartas (6.025,80 euros) y 83.000 sobres personalizados con la imagen gráfica de la campaña (5.624,08 euros). También se incluye la manipulación de los materiales, como el doblamiento del tríptico y de la carta, así como el correspondiente ensobrado (5.882,16 euros).