Mensajeros de la Paz premia la labor altruista del doctor valencià Pedro Cavadas

Pedro Cavadas (València, 1965), conegut com el doctor miracle, ha marcat diverses fites en la història de la microcirurgia. En 2009 va realitzar el primer trasplantament de cara d'Espanya a un home que va perdre la meitat inferior del seu rostre després d'una complicació en una radioteràpia. També va aconseguir mantindre ‘viu’ durant nou dies un avantbraç amputat d'un pacient en deixar-lo unit a la cama d'aquest.

Una de les seues últimes proeses, que va tindre lloc fa poc més d'un any, va passar per extirpar a un xiquet africà de 10 anys un tumor craniofacial no maligne que engruixava més que el seu propi cap (no obstant això, el xiquet va morir al poc temps quan volava de tornada a la seua casa per una hemorràgia massiva per boca).

Ahir, l'ONG Mensajeros de la Paz va voler reconéixer la labor d'aquest microcirurgià atorgant-li el Premi ‘Mensajero de Paz de Honor’, de nova creació. El guardó busca homenatjar les persones que destaquen pel seu compromís social i humanitari, “i Pedro Cavadas és eixe home que respira solidaritat”, va lloar el pare Ángel, fundador de l'ONG, durant el lliurament del premi, consistent en una escultura, una placa i un diploma. Pedro Cavadas no necessitava aquest premi; el premi de Pedro Cavadas és el que fa dia a dia. És eixe home al qual tots ens agradaria tindre en la família com a amic”, va destacar el sacerdot.

Cavadas, al costat del seu equip de tres cirurgians plàstics, realitza aproximadament 1.800 cirurgies anuals a l'Hospital Nisa 9 d'Octubre de València “utilitzant els tractaments més nous per a donar solucions a pacients considerats com a inoperables o que han quedat amb seqüeles molt difícilment reparables”, segons la pròpia descripció de la seua clínica. L'any 2003 va posar en marxa la Fundació Pedro Cavadas amb l'objectiu de proporcionar cirurgia reconstructiva a pacients desfavorits de l'Àfrica Oriental.

“És un magne honor, un premi molt especial”, va agrair després de rebre la condecoració, que va voler dedicar a la seua mare. “És una cosa que li haguera encantat a la meua mare”, qui, va indicar, va morir. “Sempre estava pensant què s'anava a posar” quan li donaren un premi com aquest, va recordar.

“Amor pur i dur”

El microcirurgià va voler enaltir la labor de l'ONG Mensajeros de la Paz i, especialment, la del seu fundador, el pare Ángel. “El que fan Ángel i la seua organització és amor pur i dur. És, probablement, el més elevat que hi ha”, va elogiar. Sobre el sacerdot, que en 1994 va rebre el premi Príncep d'Astúries de la Concòrdia i que és molt conegut per les seues accions solidàries, va destacar: “És una persona a la qual respecte infinitament com a ésser humà. És dels éssers humans de més qualitat que conec”.