Rocío Carrasco habla con Fayna, maltratada por 'El Yoyas', y le cuenta si le valió la pena conocer a Antonio David

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para responder todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Entre muchas intervenciones estuvo la de Fayna Bethencourt (GH 2) a quien una sentencia del Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria le ha dado la razón contra el exconcursante Carlos El Yoyas, al que acusa de cometer tres delitos de maltrato habitual, un continuado de amenazas, uno leve de amenazas y uno continuado de vejaciones a Fayna, sus hijos y su pareja actual.

Sin embargo, en el programa ha desvelado que su tranquilidad ha durado poco, pues el acusado va a recurrir la sentencia al Tribunal Supremo. La mujer protagonizó uno de los momentos más emotivos de la noche al decirle a Carrasco que siempre había creído en sus palabras, pues "un animal herido reconoce a otro" y en su relato solo reconoció la verdad.

Además de agradecer lo que había visibilizado y de decirle que se sentía muy orgullosa de ella pese a no conocerla demasiado por estar ahí sentada y verbalizar la situación, le preguntó si, pese a todo, consideraba que le había merecido la pena conocer a Antonio David Flores.

-Fayna: “Nunca dudé de ti. Un animal herido reconoce a otro animal herido”



"No me mereció la pena en ningún momento" respondió, tajantemente. Por su parte, Fayna le dijo que ella consideraba que sí, porque al igual que ella, estaba "tan llena de amor que hemos sido capaces de sacar de esa situación lo mejor que tenemos, que son nuestros hijos".

Tanto es así, que reconoció lo que más le había enfadado del proceso pertinente a Rocío Carrasco: "Si algo me ha dado rabia es que se llegue a dudar del amor que tienes por tus hijos, a los que sé que adoras". Por su parte, Carrasco matizó: "Si no le hubiera conocido, no habría sabido lo que se experimenta al conocerlo. Por lo tanto, hablo de que no me ha merecido la pena conocerle".