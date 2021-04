Fidel Albiac, en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva': "A veces he parado el documental porque no lo soportaba"

Este miércoles, Telecinco emitió un programa especial de Rocío: contar la verdad para seguir viva, al que acudió la propia Rocío Carrasco para responder todas las preguntas que puede haber suscitado a lo largo de la emisión de la primera mitad de la docuserie.

Entre muchas apariciones sorpresa estuvo la de Fidel Albiac, el marido de la protagonista del programa. Entre otras cuestiones, este habló de lo doloroso que había sido ver el documental para él. Y es que, pese a haber estado presente en prácticamente todos los momentos duros que ilustraba, aseguró que era mucho peor verlo todo seguido.

Tanto es así, que contó que en alguna ocasión no había podido más y se había levantado mientras se emitía o lo había quitado. Albiac quiso mantener en todo momento la atención de Rocío, su pareja, en lugar de acaparar la atención, pues sabía que no era a él a quien le correspondía contar la historia.

Sin embargo, explicó algunas cosas, como que se había mantenido con ella pese a todo porque cree que la relación es un proyecto por el que habían apostado ambos: "Cuando alguien quiere entrar en una familia, es un proyecto venga con lo que venga, nos toca a los dos de lleno".

También contó que durante estos años y pese a lo que se pudiera vivir desde fuera, él había visto en casa "un sufrimiento continuo". Por otro lado, destacó a todas esas mujeres que no tenían la suerte de contar con un altavoz como el de Rocío Carrasco para hablar de su maltrato, y agradeció la labor ejemplar de esta.

¿Buscaba Antonio David aislar a Rocío Carrasco?

Carrasco mencionó que su pareja es otra víctima de maltrato, al igual que su madre, sus hijos y cualquier persona que estuviera a su lado, "pero Fidel no se iba ni muerto". En esa línea, Marc Giró destacó la figura de Albiac como un "hombre bueno" y "no machista"; mientras que Ana Bernal reflexionó: "Antonio David proyectaba en él lo que le había pasado con otra persona. Descuadra su guion el hecho de que aparezca él en su vida. Tiene otro apoyo, no está sola y, al haber hijos, se le ve como otro rival".