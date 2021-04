Jota, en 'First dates': "A la gente le produce una explosión que sea gitano y 'drag queen'"

Jota no dejó indiferente a nadie, ni era su intención, en su visita este miércoles a First dates, donde acudió con un impresionante abrigo animal print de cebra que conquistó al mismísimo Carlos Sobera.

Nada más cruzar las puertas del restaurante de Cuatro, el presentador le pidió al comensal que se dejara puesto el abrigo para recibir a su cita, ya que le dejaría impresionado.

"Soy un poquito flamenca marciana", señaló el maquillador, que en su presentación reconoció que "a la gente le produce una explosión al saber que soy gitano y drag queen, pero para mí es algo natural porque vengo de familia de artistas", afirmó.

Su cita fue Daniel, un joven totalmente opuesto a Jota: "Soy bastante frío y distante, pero tengo un gran corazón y estoy dispuesto a encontrar mi media naranja", afirmó el madrileño.

Cuando esperabas a tu crush y el que venía era su amigo 😖 #FirstDates21M @firstdates_tv pic.twitter.com/yzk6hrP0lK — Warner Bros. ITVP España (@WBITVP_ES) April 21, 2021

Durante la velada, Sobera no pudo resistirse a ponerse el abrigo de Jota, y acudió a la mesa donde estaban teniendo la cita para preguntarle a su dueño cómo le quedaba: "Pasas de Carlos Sobera a Sara Montiel", aseguró.

😏 ¿Qué tal le queda el abrigo de Jota a @carlos_sobera?



😂 Pues igual el abrigo le da como nivelón, ¿verdad?



¡Esta noche en @firstdates_tv! #FirstDates21A ❤ pic.twitter.com/keIhgf1Zlj — Warner Bros. ITVP España (@WBITVP_ES) April 21, 2021

Para impresionar al estudiante, Jota se animó a cantar y señaló que "soy como Lola Flores: Ni canta ni baila, pero no se la pierdan" y revolucionó el restaurante al ritmo de su canción La Peluca, tan pegadiza que hasta el propio Matías Roure se aprendió el estribillo.

Pero ni el abrigo, ni la actuación ni el propio Jota lograron conquistar a Daniel, que no quiso tener una segunda cita pese a que "me lo he pasado genial y me he divertido mucho en la velada".