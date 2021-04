Las Twin Melody sufren un percance en 'El hormiguero': "Ha parecido algo raro..."

Tras la entrevista a Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, que acudieron a El hormiguero este miércoles para presentar la gira de su espectáculo El sentido del humor: Dos tontos y yo, llegó el turno de la sección de las especialistas en TikTok del programa, las Twin Melody.

"Hoy le he dicho a mi hija Sirena que venía a El hormiguero y le he preguntado que si quería que la saludara, pero me ha dicho que no, que su sueño era que la siguieseis", le comentó Segura a Aitana y Paula.

Las hermanas le respondieron que la iban a seguir en la red social y le preguntaron la cuneta al invitado, que les respondió: "Tiene siete años y es privada, solo tiene seis seguidores y no dejo que la siga nadie, pero vosotras sí".

Las tiktokers explicaron que iban a realizar un baile que viral en las redes sociales, el My Bestie Challenge, con unas varitas de luz repartidas por su cuerpo y, de esta forma, que solo se viera su silueta mientras bailaban con la luz apagada en el plató.

En cuanto comenzó la música, las Twin Melody se pusieron a bailar, pero a lo poco segundos, las varitas de luz que tenía una de ellas en la pierna se desprendió, dando lugar a unas imágenes curiosas y divertidas para los espectadores.

"Muy bien salvado", destacó Pablo Motos, mientras que Barrancas señaló que "ha habido algún momento raro...". Las hermanas, entre risas, le contestaron que "se ha soltado y ha parecido algo raro", y Segura añadió que "ha sido precioso, pero lo voy a llamar 'Mutilación de garabato'".