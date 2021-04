Santiago Segura, en 'El hormiguero': "Me gusta ponerme pelucas en las películas, pero no me planteo ir a Turquía"

El hormiguero contó este miércoles con una triple visita, la de Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández, que acudieron al programa de Antena 3 para presentar la gira de su espectáculo El sentido del humor: Dos tontos y yo.

.@flofdezz, @SSantiagosegura y @JoseMotatv llevan desde 2018 haciendo su obra: "El sentido del humor: Dos tontos y yo". Fechas en el hilo 👇🏻 #CómicosEH pic.twitter.com/RQNEMhF0oD — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2021

Pablo Motos también quiso destacar el éxito en taquilla, pese a la pandemia, de la película Padre no hay más que uno 2, dirigida y protagonizada por Segura, y hablar sobre su nuevo filme, A todo tren.

Con ‘Padre no hay más que uno 2’ lo ha vuelto a hacer. @SSantiagosegura se ha convertido de nuevo en el más taquillero del cine español #CómicosEH pic.twitter.com/HS4XedJamv — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 21, 2021

El denominador común de ambas es que el actor y director aparece con diferentes pelucas y el presentador le preguntó: "¿Es verdad que haces películas para aparecer con pelo?". El invitado le contestó afirmativamente: "No os puedo engañar, sí, es una de las razones".

"Incluso en Torrente, que era un tío calvo, llevaba peluca, me gustan y me siento bien. Con peluca gano mucho, el problema es cuando me la quitan", afirmó. También explico el motivo de su melena: "No soy tonto, es una mierda el pelo que tengo, como elección estética es lamentable, pero por lo menos dicen que soy el de los pelos raros y no el calvo".

Barrancas señaló que si no había pensado ir a Turquía: "Me he planteado muchas veces ir para un implante, pero no tengo suficiente zona donante. Para mí la alopecia es un drama", reconoció Segura.

Florentino Fernández y Santiago Segura, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

José Mota y la anécdota con su urólogo

Motos comentó que "por ser humoristas os tenéis que estar riendo todo el rato, pero José: ¿Qué te pasó en el urólogo?", le preguntó el presentador a uno de sus invitados del día. "Tenía un poco de dolor prostático y me hizo un tacto rectal. Mientras yo estaba a cuatro patas, me contó que veía mis programas", recordó.

"El hombre se puso su guante y, mientras me lo estaba haciendo, me preguntó por una de mis imitaciones", comentó el cómico. "Entonces, miré al vacío y recuerdo pensar: Tierra, trágame, no me puede estar pasando esto a mí", señaló.

El presentador comentó que "cuando alguien te mete el dedo en el culo adquiere un poder sobre ti", y Mota le contestó afirmativamente porque "aunque llegues a Hollywood a recoger un Oscar, ese señor te ha visto el culo y eso, te entierra".