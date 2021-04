Las frases más polémicas de los candidatos en el debate 'a seis' del 4-M: "Hemos tenido a una presidenta 'nini'"

El debate 'a seis' para las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid ha arrancado este miércoles con un ambiente tenso y polémico entre los candidatos a la Presidencia.

Ha empezado con una presentación de tres minutos, que han expuesto las razones por las que animan a los ciudadanos a votar su candidatura y ha continuado con los demás bloques temáticos.

Pablo Iglesias (Unidas Podemos)

- "¿No verdad? ¿Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas? ¿Cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos", ha reprochado el candidato de Unidas Podemos a Isabel Díaz Ayuso, al asegurar que Madrid tiene de presentar "los peores datos de España".

- "Mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola", ha espetado, también en una frase directamente dirigida a la presidenta a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso.

- "Lo que ustedes defienden, señora de Vox, no tiene cabida en la democracia. Ustedes no solamente difunden propaganda filonazi. Ustedes han amenazado con deportar a un ciudadano español por ser negro y por ir en nuestra candidatura".

Rocío Monasterio (Vox)

- "Todos comparten tres cosas: restringir libertades, indignación por nuestra denuncia de lo que cuestan los menas y se han incrementado las subvenciones".

- "Usted, señora Mónica García, que le tuve que explicar en una junta de portavoces lo que era el Covid porque no se enteraba".

- "Los de la ruina y abandono de las residencias estaban en su chalet de Galapagar dedicados a ver series de Netflix, al ritmo de 30 muertos por capítulo".

Mónica García (Más Madrid)

- "Lo primero, pedirle a la señora Ayuso que retire los insultos a la gente que pasa hambre en nuestra comunidad".

- "Hemos tenido una presidenta que ha estado enfocada única y exclusivamente a confrontar con el señor Sánchez. Hemos tenido una presidenta nini".

- "Tenemos una región que tiene la mayor desigualdad, la mayor brecha entre los que más tienen y los que menos tienen".

Isabel Díaz Ayuso (PP)

- "Mi equipo es mejor técnico que usted", ha espetado Ayuso en respuesta a la acusación de García de "no haber ido a un centro de salud" más allá "de ir a ver un maniquí" y de "no estar orgullosa de la Sanidad Pública".

- "Es usted una persona de todo menos creíble, una persona muy poco querida en Madrid".

- "¿Saben lo que les digo? Que soy la única de los seis que estuvo al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos más difíciles y ustedes, salvo insultar, no hicieron nada". "El señor Iglesias ni se pasó por la residencia, ni vino a un hospital, ni tiene empatía, ni es creíble. Es usted (Iglesias) una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera coger el escaño".

Ángel Gabilondo (PSOE)

- "No vamos a elegir con quién vamos a tomar algo, sino quién está preparado para liderar la recuperación", ha afirmado durante su discurso de presentación.

- "Yo veo que aquí hay unas personas que se sienten muy solas. La señora Monasterio ha exhibido su soledad. Nadie le comprende. Nadie está de acuerdo. Todos lo hacemos todo mal".

- "No acepto que es que se diga que estamos utilizando los muertos o el dolor ajeno. Yo no lo he hecho jamás, y no lo voy a hacer".

Edmundo Bal

- "Estas elecciones de lo que van es de si en el gobierno está Ciudadanos o está Vox; si va a estar la experiencia y la capacidad de Ciudadanos, o si va a ser un experimento con Vox", ha concluido

- "Me niego a pensar que la única posibilidad que tiene luchar contra el señor Iglesias o contra el señor Sánchez sea Vox".

- "Que con lo que está pasando en este país, se dediquen ustedes a politizar el dolor, a utilizar los datos únicamente para arrojárselo a la cara a la otra persona, me da muchísima pena. Yo no voy a usar las vacunas como un arma política de unos contra otros".

- A Monasterio: "A Iglesias le acaba de llamar brigadista, yo no sé en qué bando estaba en la Guerra Civil, me temo que en ningún bando, como Manuel Chaves Nogales".

- "Le recuerdo que el virus no tiene ideología. Yo soy de centro, esa es la suerte que tengo".