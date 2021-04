Centenares de gallegos censuran el "uso personal" de la pandemia por Feijóo y advierten de la "desigualdad" en sanidad

Las siete principales gallegas, así como otra docena de localidades de distintos puntos de la geografía gallega, han acogido las protestas convocadas por la plataforma 'SOS Sanidade Pública' para demandar a la Xunta que "revierta los recortes" en el Sergas, ponga fin a la "precaridad" de su personal sanitario y restablezca la presencialidad en los servicios de salud interrumpida por la crisis sanitaria.

'Cita presencial, no virtual'. Esa ha sido una de las consignas proclamadas por los asistentes a la concentración en Santiago, celebrada en la Praza do Obradoiro. Bajo una intensa lluvia, unas 200 personas han coreado proclamas como 'No falta dinero, sobran ladrones' o 'Lo público es servicio lo privado beneficio', antes de dar paso a la lectura de un manifiesto, que ha corrido a cargo de la cineasta, escritora y profesora Margarita Ledo.

"Estamos aquí para decir a la Xunta que tenemos que recuperar el sistema público de salud", ha aseverado en el arranque del texto, que, a continuación, ha acusado al presidente Núñez Feijóo de "intentar apropiarse" de los logros en la lucha contra la pandemia "buscando su beneficio político" al "acaparar" las intervenciones televisivas durante la crisis sanitaria.

Una pandemia a la que, según los promotores de la protesta, el sistema público de salud gallego llegó "debilitado" y "falto de recursos" tras "años de recortes", lo que "aumentó la presión" sobre los profesionales del Sergas por "la asunción de nuevas funciones" derivadas de la covid-19.

En este punto, los manifestantes han advertido de que la pandemia ha supuesto el levantamiento de "barreras de acceso" a los servicios sanitarios, con la "suspensión de pruebas" y la "desatención" a otras patologías, algo que, dicen, ha provocado "un problema de salud y un gran malestar social".

Así las cosas, el manifiesto ha alertado que los "barreras" a la asistencia presencial en el sistema público provoca que los ciudadanos "tengan que recurrir" a la sanidad privada, lo que conlleva a "un aumento de la desigualdad".

Por tanto, además de reclamar el "fin del uso partidista" de la crisis sanitaria por parte de la Xunta, la plataforma SOS Sanidade Pública ha solicitado que los fondos europeos sean destinados a "terminar con la precaridad" en el Sergas, "mejorar" las infrastructuras y aumentar las categorías profesionales.

G. CABALLERO, EN PONTEVEDRA

En la protesta celebrada en Pontevedra ha estado el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que en declaraciones a los medios ha incidido en la "necesidad urgente" de "fortalecer" la atención primaria y un sistema de vacunación "que viene para quedarse".

"Es necesario apostar por empleo de calidad para los profesionales sanitarios", ha añadido, antes de reclamar a la Xunta que "apuesta y defienda" la sanidad pública gallega.