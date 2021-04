Les obres en la plaça de la Reina començaran aquest dilluns i coincidiran amb les de l'entorn de la Llotja

Les obres de reurbanització de la plaça de la Reina començaran la setmana que ve i se solaparan amb les de l'entorn de la Llotja i el Mercat Central, que s'inicien aquest dijous 22 d'abril. Com els dos projectes tenen un termini d'execució d'un any, acabaran previsiblement també alhora, per la qual cosa tots dos enclavaments emblemàtics del centre de València romandran en obres fins a finals d'abril de 2022 per a la seua conversió definitiva en zones per als vianants.

D'aquesta manera, edificis històrics i patrimonials de gran valor com la catedral, el Mercat Central, la Llotja o l'església dels Sants Joans veuran millorats els seus entorns amb totes dues actuacions que, això sí, causaran molèsties a residents i comerciants. Per a aquests últims, l'Ajuntament ha anunciat que prepara ajudes, cosa que també ha demanat el PP des de l'oposició.

Segons ha informat aquest dimecres el servei de Mobilitat Sostenible, la reordenació del trànsit derivada de les obres de conversió en zona de vianants de la plaça de la Reina entrarà en vigor el pròxim dilluns 26 d'abril, data en la qual s'iniciarà la instal·lació del clos d'obres que marcarà el perímetre de tot el centre de la plaça de cara a l'inici de les obres.

Així ho ha comunicat aquest departament per via electrònica a totes les entitats socials i empresarials del barri que intervenen en la Mesa de Mobilitat, així com a les quals es van oferir a participar en el procés Participa Reina!, en el qual van treballar conjuntament amb la Regidoria la recuperació d'aquesta plaça de la ciutat.

Reordenació del trànsit en la plaça de la Reina a partir del 26 d'abril. Ayto. València

Per a la circulació en general, la nova ordenació no canvia substancialment l'ordenació actual, ja que pel carrer de la Pau a partir de Marqués de Dos Aigües, l'accés ja està limitat en l'actualitat als autobusos de la línia C1, taxis, logística en horari autoritzat, vehicles de propietaris d'aparcaments a l'entorn del carrer Sant Vicent Màrtir, i bicicletes i vehicles de mobilitat personal; i tots ho podran continuar fent, apunten des de Mobilitat.

El pàrquing, tancat des del diumenge

Els únics vehicles a més d'aquests que fins ara podien seguir fins a la plaça de la Reina eren els usuaris de l'aparcament municipal de la plaça, però aquest es tancarà diumenge que ve, quan quedarà buit per complet perquè puguen donar inici les obres que inclouen la seua rehabilitació estructural, per la qual cosa la resta de la circulació que entre des del Parterre al carrer de la Pau, continuarà el seu recorregut per Marqués de Dos Aigües i Poeta Querol.

Veïns i logística podran accedir a la plaça

La intervenció en la plaça obligarà al seu torn al tancament a la circulació —exceptuant l'accés a residents i vehicles de logística (en horari autoritzat)— d'altres vies: el carrer Corretgeria des de la plaça de Manises i des del carrer de la Puríssima, el carrer dels Cabillers des del carrer de les Avellanes, i el carrer de la Mar entre la plaça de la Reina i el carrer de les Avellanes, tram on es reubicarà un dels punts de càrrega i descàrrega així com contenidors de residus que ara estan situats en la mateixa plaça.

Els altres dos punts que s'habilitaran per a les labors de càrrega i descàrrega seran un al carrer Corretgeria i un altre al costat de la plaça de Santa Caterina, aquest últim únicament en horari de 8.00 a 11.00 hores.

Parada de taxis

La parada de taxis, ara en plaça de la Reina, passarà a situar-se al carrer de la Pau a l'altura de les Comèdies. D'aquesta manera, el carrer de la Pau quedarà amb dos carrils per al trànsit rodat fins a Marqués de Dos Aigües i, a partir d'ací, un carril a la circulació només autoritzat per a EMT –línia C1-, taxis, bicis, VMP, càrrega i descàrrega de 8.00 a 11.00 h i vehicles autoritzats com fins ara.

Tots aquests canvis d'emplaçaments de zones de logística i parades de taxi ja s'havien comunicat amb antelació als representants dels sectors interessats. D'altra banda, s'inhabilita també l'estació de Valenbisi de plaça de la Reina així com la zona taronja de l'àrea restringida.

Figuració virtual de la plaça després de la seua reforma integral. AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA - Archivo

Retards pels recursos

L'Ajuntament de València va adjudicar a la unió temporal d'empreses (UTE) Edifesa Collosa la remodelació de la plaça de la Reina al juny de 2020 per 10,78 milions d'euros (amb impostos inclosos), quasi un 25% per davall del preu d'eixida. El projecte de la Regidoria de Mobilitat Sostenible s'ha anat demorant, per diferents motius, des que va ser presentat al març de 2018. Al marge de la complexitat d'aquest, ja que també es reformarà l'aparcament subterrani, va caldre afegir el retard dels terminis administratius per la pandèmia i la paralització del procediment per la interposició de fins a tres recursos per part d'algunes empreses licitadores.

Característiques de la nova plaça

Les obres es desenvoluparan sobre una superfície total d’11.855 metres quadrats de plaça i 8.934 d'aparcament. El nou disseny per als vianants permetrà eliminar les actuals rotondes, dissenyades per als autobusos i el trànsit motoritzat privat, així com d'accés a l'aparcament (que es desplaçarà cap al lateral, al costat del carrer de la Mar), soterrar contenidors i generar llocs de jocs infantils.

Perspectiva sota els tendals. Ayto. València

A més, també comptarà amb tendals de diferents altures, difusors d'aigua i un bosc urbà amb 30 espècies arbòries i 115 plantes diferents.

Els 8.934 metres quadrats de pàrquing també seran renovats i, amb les obres, es pretén soterrar contenidors, instal·lar bancs adaptats, dues fonts per a beure, aparcabicis i una estació de Valenbisi. També disposarà de quioscos, dos banys públics, una parada de taxis en carrer de la Mar i punts de càrrega i descàrrega.

Ajudes als comerciants

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, s'ha reunit aquest dimecres amb la gerent del Mercat Central, Cristina Oliete i representants dels comerciants d'aquest recinte per a informar-los sobre el desenvolupament de les obres de reurbanització a l'entorn de la plaça Ciutat de Bruges, Mercat i Llotja, que comencen aquest dijous. Gómez ha explicat que la Regidoria d'Urbanisme mantindrà contacte permanent amb els comerciants de la zona per a facilitar-los tota la informació que requerisquen sobre una obres que ha qualificat de "fonamentals per a revitalitzar el centre de la ciutat". La vicealcaldessa ha precisat que les obres no afecten el funcionament dels comerços de la zona, ja que es garantirà l'accés als establiments i al mercat, i ha convidat a la ciutadania a continuar comprant en el Mercat Central i en tots els comerços que es troben én aquesta zona, "una de les més emblemàtiques de València".

"Vull fer una crida a la societat valenciana perquè continue comprant, que en una situació difícil de crisi entre totes i tots corresponguem l'esforç realitzat comprant en els xicotets comerços i en els mercats, que representen a milers de famílies valencianes", ha manifestat. Així mateix, Gómez ha recordat que des de l'Ajuntament es treballa en ajudes per als comerços afectats per les obres, que duraran un any, ja que "encara que a llarg termini seran molt beneficioses, durant el transcurs generen molèsties". Finalment, ha recordat que, com ja es va anunciar, Hisenda bonificarà el 95% de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), el màxim que permet la llei, als comerços afectats per les obres del centre històric.