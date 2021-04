La Gota de Leche acoge la presentación del fanzine 'Virgulilla', actividad del Día Internacional del Libro

Del 22 al 24 de abril La Gota de Leche celebrará el Día del Libro con un particular homenaje a la virgulilla, un signo ortográfico, pequeño pero imprescindible, que caracteriza a la ñ, seña de identidad de la ciudad de Logroño.

Los actos se inician mañana jueves 22 de abril, a las 19,00 horas, en el patio de La Gota de Leche, con la presentación de 'Un océano profundamente enterrado', el número uno del fanzine 'Virgulilla', que ha sido coordinado por los autores logroñeses Rodrigo Jubera y Diego Medrano.

En esta publicación literaria participan doce autores y autoras jóvenes de ámbito nacional, entre los que se encuentran Celia Segade Quintas, María Ocio López, Marta Pastor Puente, Laura Sáez Reta, Victoria Ocaña Trejo, Marina Montes Ortiz, Marta Ramírez Santamaría, Esther Sanz Pastor, Eloy Mósig García y Rubén Tellechea Zamanillo.

Esta primera edición se inspira en la obra 'Eveywhere at the End of Time', del músico Leyland Kirby, en la que expone la fragmentación de los recuerdos provocada por la demencia senil, planteando la pregunta: ¿qué es lo que queda cuando no queda nada. Así, con el olvido como tema central, cada uno de los autores lo ha reflejado desde un punto de vista personal y lo ha proyectado aportando su propio estilo. Este libro, que cuenta con ilustraciones de Marina Montes, pretende ser un homenaje a todas aquellas cosas que no volverán a ser recordadas.

El viernes 23 de abril, Día del Libro, se presenta, a las 19,00 horas, en el patio de la Gota de Leche, el poemario 'Eighteen', de Alberto Ramos, quien lo publicó en Amazon a los 18 años, convirtiéndose en un bestseller internacional. Ahora lo vuelve a lanzar gracias a Planeta.

Al día siguiente, 24 de abril, se presentará, a las 18,30 horas, 'La inundable', de la escritora y escenógrafa Matxalen Díez. En esta publicación, ilustrada con collage, la autora explora en la construcción de nuevas sensibilidades, emociones y saberes, desde un pensamiento feminista tendente hacia una sociedad más igualitaria y justa.

Esta jornada se culminará con la actuación teatral 'La Virgulilla' de la recién creada compañía La voz anónima, formada por Sandra Landin y Aitana Mateos. Esta obra, a través de un monólogo, quiere hacer reflexionar sobre lo agradable que es ser importante y lo importante que es ser agradable; hablarsobre el tamaño de las ciudades y sus habitantes; en definitiva, hablar de Logroño.