Barcelona reclama “diálogo constante” con la ciudad para decidir el futuro de la Estación de França y su entorno

El Ayuntamiento de Barcelona reclama que se debata con la ciudad el uso que se le dará a la Estación de França y a su entorno una vez esté operativa la estación de La Sagrera y tras la decisión de Adif de suprimir dos vías.

“Lo que tiene que pasar en este espacio debe ser fruto de un diálogo constante con la ciudad y así lo hemos trasladado a todos los agentes implicados”, señaló el martes la tenienta de alcaldía de urbanismo, Janet Sanz, en una comparecencia en la Comisión de Urbanismo pedida por JxCat.

Sanz detalló que hay dos aspectos a considerar en lo que respecta a la Estación de França: por una parte, la propia estación y su uso en cuanto al transporte público y, por otra, los espacios de la playa de vías, el Passeig de la Circumval·lació y los trabajos en el parque de la Ciudatella.

Vías de la Estación de França de Barcelona. Miquel Taverna

En cuanto a la función de la estación, la tenienta de alcaldía defendió que se mantenga su uso ferroviario. "No podemos perder infraestructuras ferroviarias de transporte público", dijo, y consideró que la terminal puede seguir dando servicio a diversas líneas de Rodalies, regionales y de larga distancia.

Respecto a los espacios del entorno, Sanz explicó que el objetivo del Ayuntamiento es “romper barreras y ganar conectividad” entre los barrios de la Ribera y la Vila Olímpica, ahora separados por el parque de la Ciutadella, una propuesta que el consistorio ya presentó en 2018.

La oposición pide "propuestas concretas"

Jordi Martí (JxCat) recriminó a Sanz que no dijera nada “que no supieran” y urgió al gobierno municipal a “avanzar en propuestas concretas” para que este espacio “revierta en la ciudad” y no se acabe subastando, como ocurrió con los locales del frente marítimo.

En este sentido, Jordi Coronas (ERC) lamentó que el Estado "acostumbra a actuar como una inmobiliaria con finalidad especulativa" y que "no le cuesta nada subastar y ganar dinero a costa de la ciudad y en contra de la ciudad".

Coronas también consideró que Barcelona "no se puede permitir" perder la Estación de França, no únicamente "por su historia", sino también "por su funcionalidad en el futuro" y recordó que, por ejemplo, a esta estación "le faltan sólo 800 metros de vía" para conectar con la estación de mercancías del Morrot.