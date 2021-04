Aragón abre la vacunación contra la COVID-19 para quienes cumplen 68, 69 y 70 años en 2021

Así lo ha expuesto Repollés en una comparecencia ante el pleno de las Cortes de Aragón, a petición propia, para informar del proceso de vacunación, en la que ha indicado que todas las personas incluidas en los grupos de vacunación que ya estaban activados desde el inicio del proceso pueden autocitarse para la inmunización, si hasta ahora no lo habían hecho porque "no hayan podido o querido vacunarse".

La consejera ha recordado que la autocita ha de realizarse a través de la web o del teléfono de Salud Informa, y si bien ha reconocido que cuando se abren las agendas a nuevos grupos se producen "colapsos" porque "todo el mundo tiene muchas ganas de vacunarse", el sistema está funcionado "muy bien, por encima de los estándares de calidad del resto de España".

Al respecto, ha contado que la última semana Salud Informa ha recibido 243.000 usuarios diferentes y se han producido entre 700 y 800 citadas en tramos de diez minutos "sin bloquear el sistema", que se ha reforzado con tres servidores a dos nodos nuevos, sumando un total de cinco servidores, e incluyendo otras mejoras técnicas en la web.

Sobre el teléfono 902 de Salud Informa, ha comunicado que hubo un problema y que se va a sustituir por tres teléfonos de tarifa normal, uno por provincia.

DISPONIBILIDAD DE DOSIS

La consejera ha precisado que la única limitación para las citadas es la disponibilidad de dosis, teniendo en cuenta que el proceso está expuesto a "incidencias en el suministro" por parte de las compañías farmacéuticas.

Ha apuntado que esta limitación es "algo coherente", para evitar dar cita a una persona y cuando acuda al centro de salud no se disponga de dosis. Repollés ha remarcado también que la capacidad de Aragón para dispensar vacunas es mucho mayor que las que llegan cada semana.

También ha mencionado que para facilitar la autocita a personas no familiarizadas con este sistema o que no tienen acceso a Internet, se cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de las tres capitales de provincia y del resto del territorio, a través de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, así como con la colaboración de las farmacias.

Ha agradecido la labor de los ayuntamientos, así como de los centros de salud que se encargan de realizar la autocita a quienes tienen dificultades, un modelo que se apoya en la "cercanía y confianza de los proveedores de salud", como es la atención primaria, igual que ocurre con las farmacias, ha esgrimido.

La consejera ha defendido el plan operativo de vacunación aragonés, que -acogiéndose a las directrices generales de Europa y a los acuerdos en el ámbito estatal-, se apoya en la atención primaria "para garantizar la accesibilidad en condiciones de equidad en todo el territorio", frente a otros modelos "que prefieren concentrar en un espacio, cercano o lejano" la administración de dosis, con llamamientos generalizados, en los que se crean "largas filas, esperas y aglomeraciones".

Ha aportado el dato de que el 25,3 por ciento de los aragoneses ha recibido ya una dosis y el 10 por ciento la pauta completa, frente al 20 y 7,3 por ciento de la media nacional, respectivamente. Ha añadido que 117.000 personas están inmunizadas frente a las 116.000 que han resultado infectadas desde el inicio de la pandemia. En total, se han administrado 417.466 dosis de vacunas, el 91 por ciento de las disponibles, con una reserva estratégica de 6.000.

DESCENTRALIZACIÓN

La diputada del PSOE, Olvido Moratinos, ha subrayado la apuesta de Aragón por la "descentralización" en este proceso, acercando la vacunación al territorio y estableciendo colaboraciones con otras administraciones y las oficinas de farmacia para hacer frente a la "brecha digital".

La parlamentaria del PP, Ana Marín, ha criticado la vacunación del personal de los servicios centrales y provinciales del Departamento que dirige Repollés no considerados trabajadores sanitarios, cuando se ha rechazado que las personas con discapacidad fueran grupo prioritario y el personal de la Administración de Justicia, esencial.

La diputada de Ciudadanos, Susana Gaspar, ha constatado "falta de realismo" porque al ritmo actual será a mediados de octubre y no en la tercera semana de agosto, cuando se haya vacunado al 70 por ciento de los aragoneses y ha detectado "caos en el sistema de citación", que se realiza a través de un sistema "no accesible para todos".

La representante de Podemos, Itxaso Cabrera, ha dicho que gracias a la vacunación la tasa de letalidad ha pasado del 3,5 al 1,7 y ha pedido "dignificar" ala ciencia, que ha sido la que ha desarrollado las vacunas, en una gran proporción con ayudas públicas y por eso ha apostado por su liberalización porque la mejor forma de frenar el virus será "que toda la población mundial esté vacunada".

La diputada de CHA, Isabel Lasobras, ha subrayado la bajada de la mortalidad, de las hospitalizaciones y los contagios y ha abogado por "completar cuanto antes la pauta de los que han recibido la primera dosis e incorporar a nuevos grupos" porque será la mejor forma de reactivar la economía, si bien "las ayudas deben continuar para apoyar a las empresa viables".

El parlamentario de VOX, Santiago Morón, se ha interesado por las medidas adoptadas para evitar los "colapsos" de la web de Salud Informa, que, a su entender, "demuestra que no se ha planificado correctamente la campaña de vacunación", con un plan "que no existe" porque "no se contemplan todas las situaciones" y ha reclamado incidir en la divulgación, tanto a la población general, como a los propios profesionales ya que existen "incertidumbres".

La diputada del Partido Aragonés, Esther Peirat, ha manifestado que la vacunación es una "herramienta efectiva para detener esta horrible pandemia" y ha opinado que el Gobierno autonómico "está actuando a la altura de las circunstancias" y con prudencia "en una situación que no es fácil" y que requiere seguir siendo responsables porque "queda mucho camino por recorrer".

El diputado de IU, Alvaro Sanz, ha estimado que se inició el proceso de autocita "sin tener en cuenta la brecha digital" y ha solicitado contratar a más profesionales para la atención telefónica y "no profundizar en el malestar" que genera la falta de respuesta por la "inaccesibilidad" a los centros de salud, así como implementar otras mejoras "para ese concepto de telemedicina".