Chrissy Teigen se pone del lado de Meghan Markle y revela que esta la apoyó cuando perdió a su bebé

Chrissy Teigen, esposa de John Legend, con el que comparte dos hijos, perdió a al tercero, Jack, cuando estaba embarazada de 20 semanas. Tuvo un parto complicado y finalmente no se pudo hacer nada para salvar al niño.

Ahora, en el programa Watch What Happens Live ha desvelado que Meghan Markle la apoyó cuando perdió a Jack, escribiéndole una carta en la que hablaba del sentimiento de pérdida.

A finales de 2020 Meghan confesaba que había tenido un aborto espontáneo después de que ya hubiera nacido su hijo con el príncipe Harry, Archie. La duquesa de Sussex empatizó con Teigen y quiso contactar con ella.

"Ha sido muy amable conmigo desde que nos pusimos en contacto por primera vez; ella me escribió sobre mi bebé, Jack, y sobre el sentimiento de pérdida", afirma Chrissy, quien no entiende por qué circulan tantas historias y rumores sobre Markle. Es una "persona maravillosa", recalca.

"Es tan amable como todo el mundo dice que es. Por esa misma razón, cuando ves todo lo que está sucediendo, piensas: 'Dios mío, ¿qué es lo que le pasa a la gente para que intenten hacerla parecer mala o una loca cuando en realidad es tan amable como todo el mundo dice que es?", añade la gurú de la cocina.

Teigen también habló en este programa de televisión sobre la ya famosa entrevista que los duques de Sussex concedieron a Oprah. Dijo que no la vio en marzo, cuando se emitió: "Creo que cuando finalmente terminé de verlo, me dije: 'Santo cielo, esto es demasiado'. Pero también es cierto que esperé mucho tiempo para verlo, así que ya había oído hablar mucho de todo lo que habían dicho".

Desde que saliera a la luz la entrevista, Chrissy se ha mantenido en contacto con Meghan, pero no han hablado de este tema. "Ella ha sido muy abierta en lo que ha querido compartir, y creo que sinceramente que su verdad ha sido su verdad desde el principio. Así que, no, no he recibido ninguna información extra", finaliza Teigen.