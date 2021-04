Les tempestats del dimarts deixen 2.000 hectàrees de cultiu afectades i danys directes per valor de 4 milions d'euros

Existeixen cinc zones molt delimitades en aquestes tempestats d'ahir. La localitat més afectada, tant en superfície com en volum econòmic, és sens dubte la Romana (Vinalopó Mitjà) amb més de 1.300 hectàrees amb danys. També està afectada la zona sud de la Vall d'Albaida i nord de la Safor a València amb unes 588 hectàrees, 71 hectàrees a l'Alcoià i el Comtat i 40 hectàrees a la Canal de Navarrés.

El cultiu de l'ametler és el més perjudicat, seguit dels cítrics i el raïm de taula, i ja en menor mesura l'olivar, el raïm de vinificació o els fruiters.

La Unió de Llauradors reclama "mesures urgents" per a les persones afectades com la concessió d'ajudes, repartiment gratuït de producte fungicida per a cicatritzar els danys, la reducció del mòdul de l'IRPF, la condonació de l'IBI de les parcel·les conreades i construccions presents en elles, bonificació de les quotes de la Seguretat Social durant un any, préstecs amb interés subvencionat i una sèrie d'actuacions i ajudes per a les cooperatives comercialitzadores afectades.

Quant al segur, La Unió sol·licitarà l'agilitació dels peritatges de les parcel·les afectades per part d'Agroseguro, ja que els danys produïts per aquest sinistre estan coberts pel Sistema d'Assegurances Agràries Combinats, tant en les produccions com en les estructures.

Per al cultiu de cítrics, cal assenyalar que aquest dimarts es va iniciar la cobertura dels danys de pedra, per tant s'insta els citricultores afectats al fet que renoven el seu segur dins dels vint dies a l'ocurrència del sinistre per a tindre cobertura del mateix a través de l'extensió de garanties.