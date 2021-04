Un arc de Sant Martí d'interior i un "temple agrícola" sobre l'aigua, primeres obres del Caixaforum València

Així s'ha donat a conéixer en una roda de premsa oferida aquest dimecres en la capital del Turia en la qual han participat, a més de les creadores, la directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán; el secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat, Francesc Colomer, i el recentment nomenat director de Caixaforum València, Álvaro Borrás.

Les dos adquisicions passen a formar part de la col·lecció d'art contemporani de l'entitat, que acull ja un miler de peces, i suposen un nou pas cap a la inauguració del Caixaforum València, que té previst obrir les seues portes al públic en el mes de juliol de 2022, ha avançat Durán.

L'artista de Pego Inma Femenía és la responsable d''Arc al Cel', que se situarà en l'interior de l'Àgora per a "integrar-se i dialogar amb l'ecosistema natural i orgànic" creat per l'arquitecte Enric Ruiz-Geli.

Segons ha explicat l'autora, és una escultura immaterial que aprofita la llum solar i reprodueix el fenomen òptic de l'arcoíris.La instal·lació, situada a 30 metres d'altura, aprofitarà la llum natural que banya l'edifici a través de la claraboia i solament serà visible els dies amb llum solar directa, assemblant-se aun fenomen natural. Dependrà, per tant, de les hores del dia, de les estacions de l'any i, fins i tot, de la posició que ocupe el visitant.

Ja en l'exterior, Anna Talens -autora nascuda a Carcaixent i resident a Berlín- instal·larà la seua 'Palafit', una peça inspirada en l'arquitectura agrària pròpia dels ecosistemes aquàtics valencians i del Mediterrani i que evoca la forma de la tradicional a una barraca.

L'obra es concep com "un temple agrícola" que reflexiona sobre "els espais intermedis" que hi ha entre la ciutat i la naturalesa, així com amb l'escala humana de la pròpia escultura amb la gran grandària de l'edifici de Santiago Calatrava. Aquest particular palafit se situarà sobre els estanys d'aigua que envolten l'Àgora, concretament, enfront de les graderies de darrere de l'edifici, i Talens encara treballa en "un objecte que active l'espai" i que siga visible.

Álvaro Borrás, en la seua primera compareixença davant els mitjans després de la seua designació, ha recalcat "la projecció internacional, la joventut exultant i el talent indubtable" de les dos artistes. Així mateix, ha aprofitat per a avançar alguns detalls de l'estat de les obres del Caixaforum València, que en aquests moments es troben en un grau d'execució d'entorn del 25%. Així, va prenent forma la part que albergarà les instal·lacions d'administració.

El disseny de l'estudi Cloud 9 contempla també dos sales d'exposicions de 800 i 400 m2, respectivament, el "espectacular" núvol suspès, l'auditori i un restaurant amb dos altures (la més alta amb una cúpula enjardinada).

Borrás ha asseverat que el Caixaforum de València, que explica per a la seua construcció amb una inversió a càrrec de la Fundació "la Caixa" de 19 milions d'euros, serà "el més únic" dels nou existents -entre altres raons perquè serà l'últim i el més innovador- i ha lloat la solució arquitectònica "astuta" de Ruiz-Geli, que ha aconseguit dialogar amb un espai de tanta personalitat com el creat per Calatrava i, a més, dotar-ho d'una superfície útil de 6.500 m2.

Si els continents són "únics" en cada ciutat, els continguts dels Caixaforum són "bessons" i les exposicions que cada any es preparen van girant per les diferents ciutats durant dos o tres anys. També en el cas de València es calcula que hi haurà unes sis cada temporada i conviuran al mateix temps dos seleccions per a intentar satisfer a diferents públics.

Respecte a les exposicions que es van anunciar abans de la irrupció del coronavirus per a València, entre elles algunes fruit d'un conveni amb el British Museum, Elisa Durán i Álvaro Borrás han recalcat que els acords subscrits segueixen en peus però es reorganitzarà el calendari d'exhibició a causa de la pandèmia.

"UNA BENEDICCIÓ"

Per la seua banda, Francesc Colomer s'ha mostrat convençut que l'obertura de Caixaforum serà "una benedicció" que contribuirà a millorar el posicionament cultural que ja té València i a "reforçar" la seua marca turística.

En aquest sentit, Elisa Durán ha fet notar que el centre valencià tindrà com singularitat la seua ubicació en un enclavament turístic, com és la Ciutat de les Arts i les Ciències, i ha reconegut que senten "curiositat" per conéixer el públic que ho visitarà.