Pleno de la Diputación aprueba la actualización del precio/hora del Servicio de Ayuda a Domicilio a 14,60 euros

Este punto, incluido como asunto urgente, ha llegado una vez iniciado el pleno, un hecho muy criticado por la oposición de PSOE y Adelante, quienes, pese a mostrarse de acuerdo en el fondo, han incidido en que no les ha dado tiempo a estudiar la propuesta.

"Queremos verlo de manera pausada. No se nos puede pedir un posicionamiento con un punto llegado con el pleno ya empezado; dudo hasta que sea legal", ha afeado el portavoz socialista, José Bernal, quien ha incidido en que el aumento del precio/hora "sí es adecuado"; no obstante, ha puntualizado: "Queremos ver la letra pequeña y hasta la no pequeña porque no hemos visto la documentación".

En este sentido, ha criticado la tardanza del pliego del Servicio de Ayuda a Domicilio y que "presuman de haber aumentado el precio de la hora cuando la empresa, desde 2011 que gobierna el PP esta Diputación, ha pedido la subida de precio y se lo han negado a la empresa y a las trabajadoras que se han dejado la vida para que los más débiles estén en las mejores condiciones".

Al respecto, la vicepresidenta cuarta, Natacha Rivas, ha recordado que ha sido el Gobierno andaluz actual el que han actualizado este precio/hora tras más de 12 años: "La Junta lo hace ahora, el PSOE no lo contemplaba", lamentando que no salga adelante por unanimidad esta actualización y criticando la "demagogia" de los socialistas, "que cogen algo por bandera y no lo sueltan".

También ha aclarado que en la pasada junta de portavoces ya avanzó que este asunto llegaría por urgencia debido a la falta de un informe y ha incidido en que "no es más que subir el precio por hora a 14,60 euros", frente a los 12,35 euros de los últimos años, ya que este permanecía "inalterable" desde 2007. Actualmente, la Diputación presta servicio a más de 4.500 personas dependientes.

Por su parte, la diputada provincial de Adelante Maribel González ha aludido, pese a estar de acuerdo con la subida, a que no exista un contrato en vigor "con todas las garantías para un servicio que lo merece".

Precisamente, la situación del contrato del Servicio de Ayuda a Domicilio de la Diputación ha sido motivo de la moción urgente presentada por el PSOE. La diputada Irene Díaz ha pedido al equipo de gobierno provincial que saque a licitación pública en un máximo de tres meses este contrato para los municipios menores de 20.000 habitantes, recordando las ocho prórrogas, las dos últimas forzosas, "del contrato más importante que tiene la Diputación, un total de 23 millones del que dependen el trabajo de muchos auxiliares en la provincia de Málaga y el cuidado de dependientes y personas mayores".

También ha incidido en que el precio de 14,60 euros es el mínimo que debe tener este servicio para adaptarse a la ley y ha aclarado que no conlleva un aumento salarial para las trabajadoras, criticando la actuación del equipo de gobierno tanto provincial como andaluz en materia de dependencia.

En los mismos términos, Maribel González ha demandado reconocimiento a estas profesionales y al trabajo que realizan en beneficio de muchos malagueños y que "no está dignificado". Así, ha lamentado la falta de control de horas, de planificación, de información y formación.

Precisamente, a solicitud de este grupo ha comparecido por este pliego la diputada provincial de Igualdad, Servicios Sociales, Familias, Lourdes Piña, quien ha defendido el trabajo realizado por la institución y ha lamentado las "mentiras" de la oposición a los usuarios y trabajadoras de dicho servicio, así como "la creación de incertidumbre" por parte de PSOE y Adelante "en vez de echar una mano".

La diputada de Adelante ha lamentado que hay auxiliares sin jornada completa e incluso ni media jornada y ha lamentado la externalización del servicio, "que tiene deficiencias como no contar con un plan de igualdad ni de prevención de riesgos laborales". González ha recordado que ha habido "renovaciones forzosas y en este periodo, al ser un servicio esencial, no se puede dejar de prestar", demandando más calidad, algo que Piña ha subrayado que se tiene muy en cuenta: "Prima la calidad, queremos que este servicio sea el mejor de la provincia".

PLAN DE ASISTENCIA

Por otro lado, el pleno ha aprobado la segunda fase del Plan de Asistencia Económica y Municipal, dotado con 20 millones procedentes del remanente de 2020, para distribuirlos como fondos incondicionados para financiar obras que contribuyan a generar empleo y a recuperar el sector de la construcción.

El reparto se realizará de acuerdo con un único criterio de distribución por tramos según población. Así, las cantidades oscilarán entre 100.000 euros (para los municipios hasta 500 habitantes) y un máximo de 500.000 euros (para localidades de más de 30.000 habitantes).

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha destacado el apoyo de la institución a los municipios y ha recordado que, además de este nuevo plan, se destinarán casi 30 millones de euros como fondos incondicionados a través del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación y otros 30 millones para inversiones financiados con el Plan de Impulso a la Economía Municipal y el Plan de Reactivación Económica Municipal.

También ha incidido en el trabajo administrativo detrás de estos planes: "Me gustaría que fuera más rápido pero es la legislación". En este punto, el diputado de Economía, Manuel López Mestanza, ha añadido que muchos municipios están recibiendo ya fondos de anteriores planes y de éste se estima que los ayuntamientos lo ingresen a finales de mayo o principios de junio

PSOE y Adelante han criticado la "falta de diálogo" con la oposición y con los propios ayuntamientos en este plan. El socialista Manuel Chicón ha indicado que no están de acuerdo con el reparto por población y que debería atenderse a criterios de despoblación y de balance de los daños derivados del COVID.

Tanto Chicón como la portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Teresa Sánchez, han incidido en que la Diputación abone "cuanto antes" el dinero y han alertado de la "asfixia económica" de muchos municipios pero también cuanto a asistencia técnica, que está provocando "que tengan que renunciar a subvenciones de planes porque no tienen medios técnicos".

MOCIONES

Por otra parte, en la sesión no se ha llegado a debatir la moción urgente presentada por Adelante para la paralización de la Oferta de Empleo Público de la institución porque el equipo de gobierno y el no adscrito han votado en contra de la urgencia. Además, Salado ha incidido en que no se puede abordar esta moción, según el reglamento, "porque el Pleno ya rechazó" este asunto en el pleno anterior, en una moción presentada por el PSOE. Tanto socialistas como la confluencia de IU y Podemos han mostrado su malestar por este hecho. Además, Sánchez ha realizado una solicitud al equipo de gobierno y ha criticado el "abuso de poder".

Por último, se ha aprobado, con el voto en contra de Adelante y la abstención del PSOE tras retirarse un punto, la moción urgente del PP sobre el proyecto de la Ciudad Aeroportuaria de la Alhaurín de la Torre.

Igualmente se ha dado luz verde a la concesión de las distinciones del Día de la Provincia, que se celebra el 26 de abril, al Málaga Club de Fútbol, por unanimidad; al igual que a los sanitarios la Distinción de Honor. En el caso de Starlite ha salido adelante con la abstención de Adelante, partido que ha hecho lo propio, en este caso junto al PSOE, en el caso de la fundación "la Caixa", aludiendo al ERE anunciado en el banco.