Armengol i Puig tornen a reivindicar un finançament just i confien que el Govern complisca en 2021

Després d'una reunió de treball a València, Armengol i Puig han assegurat en roda de premsa que no han tractat a fons aquesta qüestió però la reivindicació segueix vigent per a fer front a l'eixida de la crisi.

"Portem anys demanant-ho perquè estem encallats", ha lamentat el també líder del PSPV, per a qui és innegable la necessitat d'un nou sistema que garantisca la suficiència financera i reequilibre el repartiment. Açò sí, ha reconegut les dificultats de traure-ho avant en el Congrés i en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), on "hi ha comunitats que evidentment volen mantindre el seu estatus".

Per açò, al seu juí, és positiva la iniciativa que va aprovar la setmana passada el Congrés per a instar el Ministeri a presentar un pla abans del 31 de desembre, un acord que Compromís va consensuar amb els socis del Govern (PSOE-Unides Podem) i que solament va comptar amb l'abstenció del PP i el rebuig de Vox.

Armengol, també líder del PSIB, ha coincidit amb Puig en què és alguna cosa que esperen des de 2014 i especialment necessari per a Balears, "de les comunitats que més aporta i sempre es queda per davall" del que rep la resta d'Espanya.

"No volem més privilegis", ha proclamat, per a recordar que la seua regió fa el major esforç pressupostari per a acostar-se a la mitjana de despesa per càpita en sanitat, educació i servicis socials.

En concret, la moció dirigida al Govern parla de garantir la responsabilitat fiscal de les CCAA i de simplificar el sistema de finançament autonòmic i fer-ho més transparent, garantint els principis d'autonomia, coordinació, "solidaritat" i corresponsabilitat. També advoca per analitzar mesures per a alleujar el nivell d'endeutament d'algunes comunitats.