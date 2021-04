Cvirus.- La Comunitat Valencina i Balears demanen PCR gratuïtes finançades per la UE

Així, ho han assenyalat en una compareixença de premsa conjunta després de mantindre a València una reunió per a tractar les ajudes dels fons europeus.

Sobre aquest tema, Puig s'ha felicitat pel compromís europeu que l'anomenat passaport sanitari estiga operatiu al juny per a "garantir la mobilitat europea amb tota la seguretat" i "poder recuperar així l'economia".

No obstant açò, atés que a aquells que no estiguen vacunats se'ls exigirà presentar una PCR negativa ha subratllat que aquestes proves han de ser "gratuïtes i finançades amb fons europeus perquè els ciutadans puguen viatjar a un altre país". "Si volem tornar a la mobilitat hem de garantir unes condicions segures i si les vacunes són gratuïtes les PCR també", ha recalcat.

En cas contrari, ha advertit que el cost de la prova pot suposar "una limitació" per als desplaçaments de les persones no vacunades, especialment per als joves. "És el moment oportú per a realitzar un sobreesforç per a garantir aquest estiu el dret a una mobilitat segura, mitjançant la vacunació massiva i les PCR, i assegurar que no hi haja diferenciació per raons econòmiques per a poder viatjar", ha postil·lat.

En eixe sentit, la presidenta Armengol ha coincidit en la importància d'aquesta mesura per a reactivar l'economia en dos comunitats "molt depenents" de la mobilitat i el turisme com són la valenciana i la balear. "Tota mobilitat segura serà benvinguda", ha recalcat.

En eixe sentit, ha incidit que les PCR gratuïtes facilitaran els desplaçaments a aquells europeus que estan "desitjant" viatjar de forma segura aquest estiu a la Comunitat Valenciana i les Illes Balears.