AUDIO: UGT acusa a la Junta de "separar y dividir" a los sectores y de haber olvidado a los empleados públicos

Pérez, que se ha reunido este miércoles con los representantes del PSOE de Castilla y León con su secretario general, Luis Tudanca, a la cabeza, ha reprochado en concreto el "olvido" de las enfermeras de la Gerencia de Servicios Sociales por parte de la Consejería de Sanidad en su anunciado acuerdo para la equiparación salarial con Satse que, según ha aclarado, sólo representa a una parte del sector de la enfermería.

"Es verdad que durante la pandemia recibimos aplausos y luego cuando ha acabado la primera ola, que no la pandemia, lo único que hemos recibido es olvido por parte de las administraciones", ha lamentado el sindicalista que se ha referido también a actuaciones "cuando menos poco edificantes".

Tomás Pérez ha acusado a la Junta de Castilla y León de haber olvidado con ese acuerdo con Satse que los docentes de la comunidad autónoma son "los peor pagados" de todo el país y ha reivindicado el reforzamiento de los servicios públicos "como punta de lanza" en la lucha contra de despoblación.

"No podemos hablar del mundo rural y les quitamos los médicos. No podemos hablar del mundo rural no haciendo que las farmacias no sigan y desaparezcan de los pueblos porque no tienen negocio. No podemos hablar del mundo rural si no podemos institutos y escuelas. No podemos hablar del mundo rural si no mejoramos las comunicaciones", ha relatado Pérez que ha puesto como ejemplo también la necesidad de favorecer la presencia de agentes medioambientales para acusar a la Junta de apostar para limpiar los montes por empresas piratas que no contratan a la gente que vive en los pueblos.

Pérez ha advertido finalmente de los "muchos desaciertos" por parte de la Junta "en muchas cosas" y ha hecho un llamamiento a la unión de todos para obligar al Gobierno conjunto de PP y de Ciudadanos a rectificar en sus políticas y en sus estrategias, con una petición expresa para que cumpla el compromiso firmado para la implantación de las 35 horas semanales.

"Obras son amores y no buenas razones", ha sentenciado el sindicalista que ha pedido a la Junta que deje de hablar sobre este asunto y cumpla. "Las 35 horas seguimos sin verlas", ha espetado Pérez que ha recordado al Gobierno autonómico que los servicios públicos se tienen que pagar por lo que ha reprochado la inminente eliminación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para beneficiar "a una minoría de privilegiados".

"Es la dignidad que les debemos a los empleados públicos", ha compartido por su parte el secretario regional del PSOE para quien ha llegado el momento de pasar de los aplausos a los empleados públicos a la mejora de sus condiciones laborales con el cumplimiento de lo firmado en asuntos como las 35 horas, el desarrollo de la carrera profesional y la equiparación salarial de todos los empleados públicos.

Tudanca ha coincidido con el representante de UGT al reivindicar los servicios públicos de calidad como "una de las pocas garantías" para poder frenar la sangría poblacional que sufre Castilla y León, con especial incidencia en el mundo rural, donde, según ha advertido, la Junta está "desmantelando" los servicios públicos.

En la reunión entre los dirigentes del PSOE y los representantes de UGT han abordado otros asuntos, como la necesidad de establecer incentivos para la ocupación de plazas de difícil cobertura, la recuperación de la atención presencial y el fortalecimiento de la sanidad rural, y han analizado problemas como el "abuso" de la temporalidad o la precariedad en las condiciones laborales.