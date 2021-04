Revilla está "totalmente a favor" de autorizar Janssen: "todas son buenas"

"Hay que vacunarse con cualquiera de ellas, todas son buenas", ha opinado con respecto a las diferentes firmas que están en el mercado, insistiendo en que "no hay otra solución" que la vacuna.

De hecho, ha lamentado que por las dudas en torno al uso de Janssen se haya perdido "prácticamente una semana" en la que Cantabria tenía 1.800 dosis que "podrían estar colocadas" y, por tanto, un "gran número" de personas estarían inmunizadas gracias a la "gran ventaja" de que solo requiere un pinchazo, a diferencia de el resto de firmas utilizadas hasta el momento.

"Es una vacuna absolutamente segura", ha aseverado el presidente cántabro tras destacar que se ha puesto a "decenas de miles de personas en el mundo" y que, dado que se ha testado en el hospital cántabro de Valdecilla, "de ésta sí puede opinar". En este sentido ha señalado que cuando en diciembre visitó Cantabria el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, mantuvieron un encuentro con la viróloga al frente del proyecto en este hospital, que les trasladó que tras probarla en "cientos" de personas, solo una tuvo unas décimas de fiebre y otra dolor de cabeza.

ASTRAZENECA, "TAN BUENA COMO LAS DEMÁS"

Del mismo modo, Revilla cree que la vacuna de AstraZeneca es "tan buena como las demás" y dice que así lo demuestra Reino Unido, donde se la ha puesto la reina Isabel II y el primer ministro, Boris Johnson. Igualmente, según el presidente los médicos "querían AstraZeneca y se la han puesto muchísimo".

"Siempre he dicho que cualquiera que me den me la pongo", ha sentenciado Revilla, recordando que se vacunó la semana pasada con Pfizer ya que le denegaron su petición de hacerlo con AstraZeneca por su edad.

El jefe del Ejecutivo cántabro ha vuelto a pedir "vacunarse con cualquiera" porque, como ha recordado, el objetivo es llegar a final de junio con el 60 por ciento de la población de más de 16 años vacunada. Y es que, a su juicio, con ese porcentaje de inmunidad "esto va a cambiar de una forma extraordinaria, va a haber un antes y un después".

En este sentido, ha destacado que con el número de población vacunada hasta ahora "ya no entra en los hospitales" ningún mayor de 80 años, usuarios de residencias, personal de equipos sanitarios ni profesores. "Está probado que es la solución, no hay otra", ha insistido.

Revilla ha hecho estas declaraciones a preguntas de la prensa en Guriezo, donde ha acudido para visitar las instalaciones de la empresa Vitrinor.