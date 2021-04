El Ayuntamiento impulsará el programa 'Comparte Joven' y medidas que fomenten la emancipación juvenil

Podemos-Equo Xixón, PSOE, IU y Ciudadanos han votado a favor, mientras que Foro, PP y Vox lo han hecho en contra. La enmienda del PSOE contempla impulsar el programa 'Comparte Joven' este año.

También incluye el estudiar la rehabilitación de algunos de los edificios vacíos existentes en el municipio, de titularidad privada, municipal o de alguna otra administración, para la creación de viviendas para la juventud en régimen de alquiler, explorando fórmulas de cooperación entre los propios inquilinos y la Empresa Municipal de la Vivienda (Emvisa) que promueven la participación directa de los jóvenes en su gestión.

La portavoz de la coalición morada y verde, Laura Tuero, ha incidido en que los jóvenes de hoy día son la generación "más golpeada y precariezada de la Historia".

Tuero ha presentado un panorama de la situación juvenil con sueldos de unos 900 euros mensuales de media, a lo que hay que sumar la alta tasa de paro. Todo ello complica su emancipación y acceso a una vivienda.

La concejala de Bienestar Social, Natalia González, ha animado a pensar en que también hay jóvenes que no tienen apoyo familiar o que incluso tienen ya cargas familiares.

Y si bien ha reconocido que no existe demanda actualmente para el programa 'Comparte Joven', ha incidido en que eso no quiere decir que no necesite un impulso al mismo e incluso volver a la propia gestión por los jóvenes del programa.

También se ha mostrado a favor de promover el alquiler de los jóvenes de una vivienda, no solo de compartir una, sino de acceder a una de manera íntegra. Ha apostado, en este caso, por la coordinación con el Principado para facilitar ese acceso a la vivienda de los jóvenes.

Por su lado, Ciudadanos ha planteado dudas sobre la propuesta de ampliar viviendas del programa 'Comparte Joven', sin saber la demanda que hay. No ha querido entrar a valorar el que se inste a rehabilitar viviendas de titulares privados. Pese a ello, votarán a favor a fin de contribuir a paliar el problema de los jóvenes.

Foro, en su caso, ha mostrado dudas respecto a algunos aspectos de la propuesta, al no considerar que deba el Ayuntamiento sea el que deba rehabilitar viviendas que no son de su titularidad. Ha abogado por políticas fiscales, que frenen el abandono escolar y que favorezcan la inserción laboral de los jóvenes.

El PP, por su lado, si bien ha coincidido en que hay un problema juvenil, no cree que la propuesta de la coalición morada y verde sea la solución. Ha visto mejor favorecer seguros de arrendamientos o bonificaciones, así como establecer centros de arbitraje entre inquilinos y arrendatarios.

Vox ha rechazado la propuesta, por su parte, porque cree que el problema es la falta de trabajo y no el acceso a la vivienda. Tampoco está de acuerdo con que 'se fuerce' a propietarios de vivienda vacía a ponerla en alquiler.

TRANSPARENCIA EN LAS PENSIONES

En el Pleno, por otro lado, se ha aprobado, por mayoría simple, que el Ayuntamiento se adhiera a la solicitud de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas (Coespe) y, a su vez, solicite del Gobierno de España, a través del Ministerio de Hacienda, la realización de una auditoría de las Cuentas de la Seguridad Social.

El objetivo de la iniciativa es que "la ciudadanía tenga una imagen fidedigna de la situación de la Seguridad Social a partir del conocimiento preciso del decisivo papel que ha desempeñado en la construcción de las instituciones de nuestro Estado de Bienestar", según Podemos-Equo Xixón".

Esta auditoría ha de cuantificar el importe total de los denominados gastos impropios a cargo de las cotizaciones sociales. También contempla la proposición aprobada que una vez establecida esta cuantía, se habilite la compensación adecuada a la Caja única de la Seguridad Social.

PLAN DE COMUNICACIÓN

Se ha aprobado por unanimidad, asimismo, una proposición del PP, aunque enmendada por los partidos de Gobierno, PSOE e IU, para la mejora de la transparencia en materia de publicidad y comunicación institucional. Han sido varios los grupos que han apelado a su necesidad para evitar un eso partidista de la misma.

En concreto, y de acuerdo a la enmienda aceptada, se insta al Gobierno local a aprobar anualmente un Plan de Comunicación que recogerá los objetivos y estrategias de publicidad y comunicación institucional del Ayuntamiento de Gijón y de sus Organismos Autónomos.

El Plan de Comunicación recogerá todas las campañas y acciones publicitarias a desarrollar, así como el presupuesto dedicado a cada una de ellas y el plan o planes de medios correspondientes a cada una de las campañas y/o acciones planificadas. Semestralmente, la Junta de Gobierno aprobará un informe de cumplimiento del Plan de Comunicación en vigor.

Se contempla, además, publicitar en el Portal de Transparencia, con una periodicidad semestral, la inversión ejecutada en publicidad y comunicación institucional por parte del Ayuntamiento de Gijón, sus organismos autónomos, empresas públicas y entidades dependientes, especificando al menos: las campañas publicitarias desarrolladas y su justificación, los medios o agencias adjudicatarios de las mismas y su importe y período de duración.

PILES-INFANZÓN

No ha prosperado, en cambio, una propuesta de Vox, enmendada por Foro, para que se realice un proyecto de integración urbana de la carretera Piles-Infanzón (antigua AS-247), que haga a esta vía homologable al resto de los viales de la ciudad, centrado especialmente en el tramo que va desde el Piles hasta el cruce con el Camino de La Pipa y contenga también soluciones para erradicar carreras ilegales y la conducción temeraria.

En este caso, Vox, Foro, Ciudadanos y PP han votado a favor, mientras que PSOE e IU lo han hecho en contra y se ha abstenido Podemos-Equo Xixón. Habiendo empate, ha decidido el voto de calidad de la alcaldesa.

Desde Vox, y otros grupos, se ha advertido de la peligrosidad de las carreras ilegales que se hacen en esta carretera. Ciudadanos, incluso, ha pedido al edil de Seguridad Ciudadana que se tomen medidas para atajar estas carreras ilegales.

Por parte del Gobierno local, el edil socialista Olmo Ron ha incidido en que buscan un modelo de ciudad cada vez más sostenible. En este caso, ha apuntado que querer extrapolar las actuaciones en vías urbanas a la zona periurbana "no es sostenible".

Ha incidido, además, que habría que expropiar, algo inviable económicamente, o que los vecinos cedan parte de sus fincas, para poder ensanchar las aceras. Ha apuntado que pedirán esto último por si los vecinos estuvieran de acuerdo. Sobre las carreras ilegales, ha asegurado que el control policial es "intenso" en esta zona y también de la Guardia Civil.

Por parte de Vox, la edil Laura Hurlé ha replicado que no han hablado de ensanchar aceras, sino de pintar pasos de peatones o poner semáforos.

CAMPAÑA DE LIMPIEZA

Tampoco Vox ha sacado adelante una proposición para realizar una campaña de limpieza y mantenimiento integral de Gijón mediante la ejecución de un programa pormenorizado, con su correspondiente cronograma, para actuar en todo el municipio, tanto en lasvías públicas, parques y jardines, como en los alrededores de la ciudad, con especial dedicación, incluso con baldeos diarios, a la zona Oeste, al considerar que es en la que más se depositan cenizas, polvo de carbón.

Vox, Ciudadanos, Foro y PP han votado a favor, mientras que PSOE, IU y Podemos-Equo Xixón lo han hecho en contra. Por parte del Gobierno local, el concejal de Mantenimiento y Obras, Olmo Ron, ha incidido en que ya se realiza por Emulsa lo que pide Vox en su iniciativa.