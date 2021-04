Sanidad rechaza que menores de 60 años se pongan voluntariamente AstraZeneca como pedían Madrid y Andalucía

Como hasta ahora, los ciudadanos no podrán elegir la marca de vacuna con la que quieren inmunizarse contra la Covid ni tampoco estará permitido que los menores de 60 años puedan vacunarse con AstraZeneca mediante la firma voluntaria y firmando un consentimiento, tal y como pidieron la semana pasada la Comunidad de Madrid y Andalucía. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se había abierto a estudiar esta propuesta, que esas dos comunidades plantearon como alternativa a la prohibición de administrar este suero a los menores de 60 años. pero la respuesta que este miércoles ha dado de forma oficial es 'no'.

El Ministerio de Sanidad descarta estas dos posibilidades en la sexta actualización de la estrategia de vacunación, que plasma las modificaciones que este martes acordó la Comisión de Salud Pública. Entre los cambios, se recoge que los trabajadores esenciales menos de 60 años a los que aún no se haya inoculado una dosis de vacuna -de AstraZeneca-, se vacunarán con los sueros "disponibles" en su comunidad -de Pfizer, Moderna o Janssen- cuando termine el proceso de inmunización de los mayores de 60, y no de forma paralela como se estaba haciendo hasta que hace unas semanas se decidió que no recibirían la vacuna de la Universidad de Oxford.

Por otra parte, Sanidad vuelve a romper la lógica de la edad descendente y establece que las personas de entre 66 y 69 años se vacunarán después, y no antes, de los de entre 60 y 65. Lo harán con AstraZéneca o con otro suero que en ese momento esté disponible" en sus respectivas comunidades.

Los ciudadanos no pueden elegir qué vacuna reciben

Sin embargo, antes de entrar en materia sobre qué tipo de vacuna debe corresponderle a los distintos grupos de edad ya identificados, Sanidad rechaza en la introducción dos posibilidades que se han debatido en las últimas semanas, una inducida por el miedo que generaron los trombos relacionados con AstraZéneca y otro por la petición expresa de comunidades como Andalucía y la Comunidad de Madrid.

En el primer caso, rechaza que los ciudadanos puedan elegir qué vacuna quieren ponerse. "No debe a ser a demanda o elección de los individuos", dice el Ministerio Darias, que considera que así se socavarían "los principios y valores éticos" de la estrategia de vacunación.

"La priorización debe establecerse sobre la base de aquellos, debiendo quedar limitada la facultad de elección de los profesionales clínicos y de los ciudadanos", dice el documento, que añade que "la elección de la vacuna o vacunas a aplicar no puede establecerse por elecciones individuales, sino que debe basarse en la eficacia y la indicación de la o las vacunas para los diferentes grupos de población".

Por otra parte, descarta la posibilidad planteada por Madrid y Andalucía de que los menores de 60 años que lo deseen puedan vacunarse con AstraZeneca firmando un consentimiento informado. Por una parte, el Ministerio considera que algo así "puede entrar en contradicción con los principios éticos en los que se fundamenta la propia Estrategia" de vacunación. Por otra, estima que el valor del consentimiento informado sería limitado, puesto que "aún no se dispone de suficiente información para adoptar la decisión más adecuada".

Por este motivo, aduce el Ministerio, "el valor del consentimiento informado como garantía de una decisión autónoma, sería muy discutible por cuanto que difícilmente se les habría podido ofrecer antes de recibir la vacuna una información adecuada en los términos que exige la Ley".