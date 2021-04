Cvirus.- Empresaris i treballadors de l'oci nocturn s'encadenen enfront del Palau per a visibilitzar la seua "condemna"

Aquest és l'acció que han dut a terme en el nové dia de l'acampada 13A, que va arrancar el passat 13 d'abril, amb 13 tendes muntades cada dia durant 13 hores, i que pensen mantindre fins que el Govern valencià aprove un pla de rescat específic per al sector, dins del Pla Resistir Plus, de 50 milions d'euros, i s'adopten solucions tècniques per a poder recuperar la seua activitat.

Els acampats han mostrat amb cadenes i esposes, acompanyades amb altaveus amb sirenes i música, la seua "condemna" ja que "cada dia que passa sumen al seu compte pèrdues de fins el 800 euros al dia", segons dades de la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria, que es tradueixen en pèrdues acumulades de 100.000 euros per pub i 300.000 per discoteca, segons ha denunciat l'entitat en un comunicat.

La CEOH lamenta que, fins al moment, "el Consell únicament ha aprovat una modificació de crèdit per a realitzar el pagament de l'ajuda dels huit milions d'euros per a l'oci nocturn". "Unes ajudes que arriben amb retard i vesprada per a moltes empreses i una quantitat que només cobreix el 7,5% dels gastos i les pèrdues a les quals van haver de fer front durant 2020", critica l'entitat.

Sobre este tema, des del col·lectiu han insistit que les pimes del sector "no poden ni van a conformar-se amb aquesta ajuda, que no arriba de nou, ja que es va comprometre al novembre de 2020 i va aprovar al febrer de 2021". "Ens la devien", han apuntat i han lamentat que el Consell "està fent-se el sord davant de les seues necessàries i justes reivindicacions". Així ho han volgut escenificar, també, fent sonar altaveus amb sirenes i música.

En aquest context, han demanat al president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i a les consellerias corresponents, que "desbloquegen" la taula de diàleg després de nou dies de protestes i actes reivindicatius, que s'han traslladat també a Alacant, amb una altra acampada paral·lela, i a Castelló, a les portes de les respectives delegacions provincials del Consell.

Durant la jornada de protesta d'aquest dimecres, també hi ha hagut una acció reivindicativa musical, amb una 'Noisy Live Act' en la Plaça de Manises, de la mà de l'Associació Espanyola de DJ i Productors a la Comunitat Valenciana (AEDYP).

Aquest col·lectiu professional reclama que, dins del Pla Resistir + anunciat per la Generalitat Valenciana, s'incorpore una ajuda extraordinària per a autònoms que no han pogut desenvolupar la seua activitat "per imperatiu legal".

Pel que fa als disc-jockeys treballadors per compte d'altri, amb contractes fixos discontinus o per obra i servici que es troben encara en règim d'ERTO, demanen supervisar i garantir que les seues prestacions no estiguen sotmeses a minoracions desproporcionades al no tindre contractes de 40 hores.