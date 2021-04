Ana Rosa Quintana, sobre el cartel de los menas : "VOX no tiene razón, no es oportuno y es desafortunado"

La formación de Santiago Abascal ha decidido hacer campaña para las elecciones de la Comunidad de Madrid con un polémico cartel sobre la situación de los menas en España. "Un mena 4.700 euro al mes, tu abuela 426 euros de pensión", este ha sido el logo elegido por Vox para hacer campaña. Muchos acusan al partido de incitar al odio y de haberse inventado los datos sobre el presupuesto destinado a estos menores.

La presentadora de El programa de Ana Rosa se ha pronunciado este miércoles sobre el polémico cartel electoral que luce en la parada de metro de Sol de Madrid. "Tienen toda la razón para la polémica. Vox no tiene rezón es esto y no me parece oportuno y no me parece que sea, de verdad, un tema de campaña electoral. Creo que los madrileños estamos pensando en otras cosas", ha comentado la comunicadora.

Muchos han entendido que cada menor acompañado que llega desde terceros países recibe 4.700 euros al mes, dato que se ha demostrado que es rotundamente falso. La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid ha desmentido estos datos, y ha explicado que es mentira que estos menores reciban una asignación y que el dinero destinado a sus cuidados difiera según su origen.

El colaborador Rodolfo Irago ha comentado que, tras el apoyo recibido por los incidentes que se produjeron en su último mitin en Vallecas, Vox buscar conseguir un efecto similar con "algo que ellos quieren lanzar aunque saben que es mentira". "Que es racista y xenófobo, es igual, ellos quieren un hueco en la campaña", ha comentado el tertuliano.

Ana Rosa: "Tienen toda la razón para la polémica, VOX no tiene razón" #AR21A https://t.co/zZeqUZmlrP — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) April 21, 2021

"Lo grave de eso es que la gente que ha ideado este cartel pueda gobernar en Madrid. El PP se lo tiene que pensar mucho", ha apuntado el colaborador. "Si ya tenemos a Podemos en el gobierno de España, puede pasar cualquier cosa", ha replicado Ana Rosa comparando a la formación de Iglesias con el partido de Abascal. "Vox está muy nervioso viendo que el Partido Popular le come terreno y esto es lo que están haciendo, gritar y mentir. Mentir, ya que estamos, manipulando las cifras", ha añadido el periodista Javier Ruiz.