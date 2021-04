“Bailar sirve para prevenir una serie de alteraciones a nivel cognitivo, y además es divertido y motivante”

En los últimos años, se han llevado muchos estudios sobre cómo el ejercicio físico repercute de manera positiva en la salud de nuestro cerebro y nos ayuda a mantener las funciones cognitivas. Dado que el baile es una actividad física, en el departamento de psicología de la Universidad de Almería decidieron realizar una investigación sobre los beneficios que tiene bailar para el cerebro. En este estudio, del que se hizo eco The Conversation hace unos días, se concluye que, además de los beneficios cognitivo que aporta el ejercicio físico al uso, el baile tiene algunos beneficios adicionales. Uno de los autores del estudio, el Dr. José Cimadevilla, profesor del departamento de psicología de la Universidad de Almería y miembro del centro de investigación en salud de esta Universidad nos habla de esta investigación y de las conclusiones a las que llegaron.

Dr. José Cimadevilla Profesor del departamento de psicología de la Universidad de Almería, el Dr. Cimadevilla es además Presidente del Centro de Investigación en Salud de esta universidad.

Hace unos meses publicaron un estudio sobre los beneficios que aportaba bailar al cerebro, especialmente en el proceso de envejecimiento. ¿Cuáles fueroan las principales conclusiones?

Durante los últimos años, hemos estado estudiando los efectos de la actividad física sobre el cerebro. Y en este sentido ya hemos publicado varios estudios que demuestran que la práctica de la actividad deportiva, ya sea caminar, correr, jugar al tenis, ciclismo… tiene una serie de beneficios a nivel cognitivo que son medibles y observables, como tanto a nivel de memoria como de funciones ejecutivas, funciones que son mejores entre las personas que practican deporte. Y decidimos extender este estudio también al baile porque también es actividad física, es deporte. Y porque además el baile tiene una serie de características que también son enriquecedoras. El estudio indica que bailar es muy bueno, que sirve para prevenir una serie de alteraciones a nivel cognitivo y que está en nuestra mano ponerla en práctica porque es asequible, no necesitamos de medios especiales poder ponernos a bailar.

¿Qué aporta el baile con respecto a otras actividades físicas?

Por ejemplo, no se trata de movimientos repetitivos, sino que las coreografías pueden ser variadas, si bailas con otro tienes que coordinar tus movimientos con los del otro, también está el factor socialización… Además, la música que la acompaña tiene unas propiedades que favorecen el fortalecimiento cognitivo, es buena para la memoria porque activa una serie de redes cerebrales, influye en nuestro estado de ánimo y suele despertar emociones positivas… Todas estas características aportan riqueza a la actividad y la hacen más interesante para el cerebro. Por otro lado, hay una serie de estudios que concluyen que provoca una mayor plasticidad cerebral que la actividad física repetitiva, aunque a nivel cognitivo, bailar y otro tipo de actividad física no difieren. Eso sí, bailar es más divertido y motivante, porque no es lo mismo decirle a alguien, a una persona mayor, que tiene que andar cada día porque es bueno para ella, que decirle que se vaya a bailar y cuesta menos llevarlas a cabo.

¿Cuánto tiempo de práctica se necesitaría para notar los resultados?

No hemos evaluado el tiempo exacto que tiene que estar una persona para generar estos beneficios y cambios a nivel cognitivo, pero sí sabemos lo que ocurre con la práctica deportiva, y si consideramos bailar una práctica deportiva, no va a ser distinto. Lo que se ha observado es que, a los tres meses existen ya beneficios medibles a nivel cognitivo, y a los seis ya se pueden detectar cambios a nivel morfológico cerebral bastante significativos.

El último estudio se centra en personas de entre 49 y 70 años. ¿Creen que las conclusiones del estudio podrían ser extrapolables a otros grupos de edad?

En baile no hay tantos estudios desarrollados, pero en los estudios que hay sobre deporte se ha observado que mejora la cognición en todos los grupos de edad, aunque son las personas mayores las que más se benefician de ello, ya que con la edad es normal que vayamos perdiendo habilidades cognitivas.

No hay muchos estudios sobre los beneficios del baile para el cerebro…

No, porque en ciencia intentamos que no haya muchas variables para alcanzar conclusiones válidas, y en el baile hay muchas variables, como la música, la socialización, el tipo de baile… Por eso, las personas interesadas en investigar los cambios cognitivos asociados al movimiento lo hacen con el deporte porque elimina variables que pueden estar influyendo y que es muy difícil aislar.

Y más allá de los beneficios para el cerebro, ¿qué nos aporta bailar?

A nivel emocional los cambios son muy evidentes, porque, por ejemplo, el estar en casa solo no es beneficioso para nadie, y el baile es socialización, nos empuja a salir de casa, mejora a nivel emocional, nos ayuda a liberar endorfinas -que causan bienestar en nuestro cerebro-, ayuda a reducir el estrés…

¿Harán ustedes más estudio al respecto?

Seguimos estudiando todo lo que tiene que ver con el envejecimiento, qué sucede en nuestro cerebro cuando envejecemos, cómo procesamos la información, la memoria y las funciones ejecutivas… Y esto lo combinamos con actividades que pueden ayudar a mejorar diferentes variables durante este proceso del envejecimiento.

Después de realizar este estudio, ¿recomendaría a todo el mundo que bailara?

Claro, y al que no le guste bailar, que se mueva, porque está más que demostrado que moverse es muy beneficioso para el cerebro, y es algo que puede hacer todo el mundo, barato y que a nivel de prevención tiene una serie de ventajas muy extensas. Se vende solo… Tenemos que entender que nos hacemos mayores, y que el hecho de movernos, aunque no parezca que sea así, cambia nuestro cerebro, evita que con la edad nuestro cerebro se haga más pequeño y nos ayuda a recuperar habilidades cognitivas.