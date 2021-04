Dos por uno (¡y por menos de 50 euros!): cómo conseguir el cortapelos y la afeitadora de Cecotec a precio de ganga

Aunque las barbas nunca pasan de moda, con la subida de las temperaturas aumentan las ganas de perderlas de vista durante unos meses. Y no solo por la cantidad de cuidados que requieren si queremos lucirlas como es debido, también por los pelitos enquistados y granitos que comienzan a aparecernos en mejillas, mentón y cuello debido al sudor y al sol. Por ello, la mayoría optamos por deshacernos de pelo facial y dar la bienvenida a cortes más fresquitos y fáciles de arreglar durante los meses de primavera y verano, pero, ¡que levante la mano quien no se haya hecho más de un trasquilón intentándolo! Tranquilo, no estás solo, y la culpa no siempre es nuestra: ¡no tenemos las herramientas adecuadas!

Apostar por buenos gadgets que nos ayuden a lograrlo es una inversión inteligente que, además, no tiene por qué suponernos un gasto extra de final de mes... ¡si sabemos dónde encontrar las mejores- rebajas! Y desde 20deCompras tenemos algo que contarte: en el catálogo de Cecotec hemos descubierto un promopack que te va a facilitar (¡mucho!) la tarea. La firma ha unido la afeitadora Bamba PrecisionCare y el cortapelos de la misma gana en un solo kit que ha rebajado para que pueda ser tuyo por menos de 50 euros. ¿No crees que hay que aprovecharlo?

El 'promopack' de cuidado masculino. Cecotec

Las prestaciones de este ‘pack’

- Bamba PrecisionCare TwistGroom.

5 en 1. Esta afeitadora multifunción ofrece cinco cabezales intercambiables para dar una solución completa a todo el cuerpo. Así, incluye un cabezal con tres cuchillas rotativas y ultraflotantes para adaptarse a todos los contornos del rostro, uno para nariz y orejas, otro para el afeitado de cara, una guía de corte ajustable y un cabezal para afeitado corporal con protección para pieles sensibles.

Esta afeitadora multifunción ofrece cinco cabezales intercambiables para dar una solución completa a todo el cuerpo. Así, incluye un cabezal con tres cuchillas rotativas y ultraflotantes para adaptarse a todos los contornos del rostro, uno para nariz y orejas, otro para el afeitado de cara, una guía de corte ajustable y un cabezal para afeitado corporal con protección para pieles sensibles. Seguridad. Este modelo, que ofrece un uso inalámbrico para evitar cables, cuenta con cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia y con un afilado duradero. Además, es resistente al agua para que resulte más fácil su limpieza. Su agarre es cómodo y ergonómico para que sea sencillo usar en cualquier parte del cuerpo.

Este modelo, que ofrece un uso inalámbrico para evitar cables, cuenta con cuchillas de acero inoxidable de alta resistencia y con un afilado duradero. Además, es resistente al agua para que resulte más fácil su limpieza. Su agarre es cómodo y ergonómico para que sea sencillo usar en cualquier parte del cuerpo. Comodidad. Además de su batería que permite un uso sin interrupciones durante 90 minutos, este modelo incluye indicadores LED para que sepamos cuándo está lista la máquina. Incluye una base de carga y almacenamiento para tener todos los accesorios a mano.

- PrecisionCare ProClipper Titanium.

Cortapelos 12 en uno. Este cortapelos con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio ofrece 12 peines intercambiables para dar con la largura exacta que queremos, además de dos peines especiales para la zona de las orejas. De esta forma, conseguimos un corte profesional desde 1,5 hasta 25mm.

Este cortapelos con cuchillas de acero inoxidable con revestimiento de titanio ofrece 12 peines intercambiables para dar con la largura exacta que queremos, además de dos peines especiales para la zona de las orejas. De esta forma, conseguimos un corte profesional desde 1,5 hasta 25mm. Duradera . Esta máquina incorpora un potente motor de cobre que permite una vida útil más duradera, resistente y eficiente. Su cuerpo también está diseñado para resistir a los impactos y caídas y de forma ergonómica para que sea más cómoda de usar.

. Esta máquina incorpora un potente motor de cobre que permite una vida útil más duradera, resistente y eficiente. Su cuerpo también está diseñado para resistir a los impactos y caídas y de forma ergonómica para que sea más cómoda de usar. Mantenimiento. Este cortapelos viene con una bolsa de viaje, un cepillo de limpieza y aceite para ofrecerle el mantenimiento adecuado y que así sea nuestro aliado durante mucho tiempo.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Cecotec y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.