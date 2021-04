PRC y PSOE aprobarán en el Parlamento una iniciativa que pide crear zonas de exclusión y de desarrollo eólico

La iniciativa, que saldrá adelante gracias a la mayoría absoluta de estos dos grupos en la Cámara, ha sido presentada este miércoles en rueda de prensa por el portavoz parlamentario del PRC, Pedro Hernando; la secretaria de Organización del partido, Paula Fernández; y el alcalde de Villacarriedo, Ángel Sainz, acompañados por otros regidores de municipios afectados por proyectos de parques eólicos, como Hazas de Cesto, Solórzano, Corvera de Toranzo o Miera.

Los regionalistas han insistido en que su partido ha sido "siempre coherente" en su discurso en esta materia, ya que sigue apostando por introducir las energías renovables en la región pero cuando sean "acordes con el medio natural y paisajístico y respetuosas con el medio ambiente".

Por ello la PNL insta a la creación de "corredores eólicos" en zonas donde produzcan "el mínimo impacto ambiental" y sin afección severa a los recursos de Cantabria, a la par que zonas de exclusión en otros lugares como los Valles Pasiegos, con una"especial fragilidad en el aspecto medioambiental o paisajístico".

De este modo, tal y como ha explicado Hernando, el PRC aboga por "respetar" los espacios con valor paisajístico pero también aclara que la energía limpia es "necesaria" y que los parques "tienen que empezar ya" a funcionar en Cantabria porque "el cambio climático está ahí".

En este sentido ha aclarado que, aunque el PROT está en el inicio de su tramitación y el Gobierno quiere aprobarlo de forma inicial antes de que termine la legislatura, podrían salir adelante proyectos de parques antes de contar con este instrumento, siempre que logren todos los permisos y cumplan la normativa, como ocurrió con el parque de Cañoneras, en Soba. "A día de hoy, la energía eólica puede avanzar en Cantabria siempre que cumpla la legislación", ha aclarado.

Al hilo, ha destacado que Cantabria tiene una legislación "enormemente garantista", que ya permite colocar aerogeneradores en zonas en las que sea "razonable" y lo impide en las que no lo es. "En el futuro veremos cómo habrá parques eólicos en Cantabria, la apuesta es clara, pero tendrán todas las garantías", ha insistido el regionalista.

INFORME CONTRA GARMA BLANCA

De hecho, ha recordado que ayer el Gobierno de Cantabria emitió un primer informe desfavorable con el proyecto de Garma Blanca, que afecta a los Valles Pasiegos y que "no puede desarrollarse" porque no cumple los estándares de legalidad y de protección de la legislación cántabra. Del mismo modo, del resto de parques proyectados en esa zona "ninguno tiene visos posibles de contar con el apoyo de la legislación garantista".

Pero Hernando ha aclarado que el Ejecutivo regional "no tiene que alegar, tiene que informar" en base a lo que de forma "objetiva" marca la normativa de la comunidad.

En este sentido, la secretaria de Organización del PRC ha diferenciado los proyectos eólicos que autoriza el Gobierno central de los que autoriza el regional, ya que en los primeros Cantabria solo hace informes técnicos que a veces "no son ni vinculantes".

Por ello, los regionalistas han lamentado la "demagogia" que han hecho otros partidos con este tema, así como la "información precipitada y sesgada" que ha salido a la luz y la "manipulación de colectivos". De hecho, la PNL presentada hoy ya se había llevado al Parlamento en forma de enmiendas a iniciativas sobre parques eólicos del PP y Vox, pero éstos la habían rechazado.

Por último, el alcalde de Villacarriedo ha destacado la "lucha" de la Mancomunidad de Valles Pasiegos para que no se den esas "monstruosidades" en su territorio y ha pedido "dejar de hacer demagogia" al respecto, porque la postura de los regionalistas "no ha cambiado", ya que están a favor de desarrollar la energía limpia pero "no en cualquier sitio".