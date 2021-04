CC propone un conjunto de medidas para combatir el 'alarmante' paro juvenil en Tenerife

La diputada autonómica Rosa Dávila y la consejera y portavoz adjunta de CC en el Cabildo de Tenerife, Verónica Meseguer, han afirmado que son unos datos que "constatan no sólo cómo ha golpeado la pandemia entre los más jóvenes, sino la incapacidad del Cabildo y de su presidente en articular medidas en materia de empleo para frenar estas cifras y ofrecer una alternativa laboral a los jóvenes".

Rosa Dávila y Verónica Meseguer comparecieron esta mañana en rueda de prensa para plantear un conjunto de medidas para mejorar la situación laboral de los jóvenes tinerfeños, al mismo tiempo que denunciaron los datos de la última encuesta de la EPA.

"La tasa de paro juvenil alcanza en la isla el 60,8%, esto supone que de cada diez jóvenes menores de 25 años que buscan trabajo en Tenerife, seis se encuentran en paro. En cifras absolutas, eso se traduce en que de las 24.000 personas activas que hay en la isla menores de 25 años, 14.620 están en paro, frente a los 9.390 que trabajan", alertó la diputada.

En comparación con 2019, Rosa Dávila incidió en que los datos son "terribles", ya que en el último trimestre el paro era del 35,8%. De las 31.710 personas que buscaban empleo, 20.330 trabajaban, mientras que había 11.380 en paro. Así, en 2020 el paro juvenil aumentó en 25 puntos en Tenerife, hasta alcanzar el mencionado 60,8%. "O lo que es lo mismo: si en 2019 podíamos decir que 7 de cada 10 jóvenes que buscaban empleo en Tenerife lo tenían, ahora podemos decir que 6 de cada 10 se encuentran sin trabajo", detalló.

En cifras absolutas, los datos revelan que entre 2019 y 2020 más de 8.000 jóvenes menores de 25 años fueron expulsados del mercado de trabajo. Frente a las 31.710 personas que buscaban empleo en 2019, la cifra cayó hasta las 24.000 en 2020. Además, los parados aumentaron en 3.000 personas, pasando de 11.380 jóvenes en 2019 a los 14.620 con los que cerramos el pasado año.

"Por lo tanto, nos encontramos ante un panorama francamente preocupante, puesto que a la cifra de parados de 2020 hay que añadirle el porcentaje de jóvenes que se encuentran en ERTE. Dichos datos no se encuentran disponibles, ya que el Gobierno de Canarias solo ofrece el dato global de personas en ERTE en todo el archipiélago y no por islas ni por segmentos de edad", sentenció Dávila.

"Estos datos demuestran la incapacidad del PSOE y del presidente insular, Pedro Martín, a la hora de poner en marcha políticas que mejoren la situación laboral de los jóvenes en Tenerife. La falta de liderazgo de Pedro Martín y la nula gestión en materia de empleo de los socialistas están cargándose a toda una generación que no puede independizarse, que no pueden acceder al mundo laboral y que no pueden plantearse un proyecto vital. Esta isla no puede permitirse perder a una generación de jóvenes formados", denunció la diputada.

"Los jóvenes son la pieza clave para recuperarnos de esta crisis económica. Tenemos que contar con ellos, tenerlos en cuenta a la hora de llevar a cabo políticas que fomenten el empleo y en los planes de recuperación que se lleven a cabo. Que formen parte de las medidas a tomar", detalló Rosa Dávila.

CUATRO EJES.

Ante esta situación, los nacionalistas defienden la puesta en marcha de un conjunto de medidas a través de cuatro grandes ejes para generar empleo y mejorar la formación entre los jóvenes menores de 25 años.

En ese sentido, Verónica Meseguer explicó que las medidas están destinadas a la inserción en el mercado laboral tanto de los jóvenes con formación académica como de los que no la tienen; la mejora de la formación, el fomento del emprendimiento y la incentivación de la contratación a través de la bonificación de los costes salariales.

"Hay que trabajar con los jóvenes que no tienen formación para que puedan adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para acceder al mercado laboral a través de programas específicos e itinerarios que faciliten la inserción, mientras que aquellos que tienen titulación deben acceder a contratos en prácticas que les permitan no solo plasmar sus conocimientos sino adquirir experiencia laboral", indicó Meseguer.

Asimismo, la portavoz adjunta en el Cabildo señaló que una forma de incentivar el emprendimiento es bonificar las tasas a los jóvenes autónomos", mientras que otra posibilidad para incentivar el empleo juvenil es que el Cabildo otorgue ayudas a las pymes para asumir los costes laborales a cambio de garantizar una duración mínima -al menos un año- en la contratación que realicen las empresas.

Verónica Meseguer recordó que bajo el mandato de CC "se venía realizando una importante labor en el Cabildo para fomentar la generación de empleo estable y de calidad en Tenerife, facilitar que las personas que más han sufrido las consecuencias de la crisis tengan una oportunidad laboral, aprovechar los nichos con capacidad de creación de empleo y luchar por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres".

"Ahora mismo no vemos que se esté trabajando la urgencia e intensidad que las cifras del paro requieren. La realidad que no está arrojando esta pandemia es la de familias que no pueden seguir asumiendo el coste de la formación de sus hijos. La de jóvenes que no pueden aspirar a su independencia económica y vital, además sienten frustración de ser una carga para sus familias que también se ven afectadas por su desempleo y falta de oportunidades", denunció Meseguer.