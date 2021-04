Qué le ha pasado a Lydia Lozano en el cuello

Muchos de los espectadores que han visto las apariciones públicas recientes de Lydia Lozano se han preguntado sobre qué es lo que le pasa en el cuello a la periodista, ya que muestra una herida en la parte delantera del cuello, que en ocasiones lleva cubierta con una gasa u ocultas con un fular.

La propia colaboradora de Sálvame explicó que se había sometido a una operación de urgencia en las cervicales, una intervención que le hizo ausentarse de los platós durante 9 días. Ahora, ha reaparecido aparentemente recuperada, aunque se le pueden ver las heridas que le quedan.

Otro año más disfrutando de Lydia en los debates de @Supervivientes 😍🏝🌺🤍 pic.twitter.com/WjR1WvMSaD — lydialozanocf (@LydiaLozanoCF_) April 19, 2021

¿Qué operación se ha realizado Lydia Lozano?

La operación quirúrgica ha estado centrada en las cervicales: "Se ve que me estaba aplastando la médula. Tenía todas las cervicales pegadas. No era normal", explicó la propia Lydia. "El sistema nervioso... no siento, tengo el hormigueo todavía".

"Los segmentos estaban colapsados y ahora ha ganado su altura, con la reconstrucción, vuelve a tener su morfología normal", explicó también el doctor Manuel José de la Torre, neurocirujano que intervino a la periodista.

Normalmente, la operación de la columna cervical se realiza para tratar la compresión de la médula espinal/nervio o para tratar la inestabilidad vertebral.

Concretamente, la columna vertebral es la que protege la médula espinal. Si se estrecha el conducto y se oprime la médula puede afectar a la movilidad.

La propia Lydia quiso mostrar en Sálvame las radiografías del antes y el después de la intervención quirúrgica, donde se puede apreciar el cambio.