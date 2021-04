La Diputació de València incrementa en 250.000 euros les ajudes per als plans de mobilitat urbana sostenible

Sobre aquest tema, la diputada de Mobilitat Sostenible, Dolors Gimeno, ha assenyalat que es tracta d'uns instruments de participació ciutadana per a impulsar els canvis necessaris en la mobilitat urbana, situant en el centre de la planificació a les persones per a garantir espais saludables i amables on es puga caminar i pedalear" i on "els desplaçaments més llargs es puguen efectuar amb transport públic.

Els PMUS tenen un àmbit d'actuació local, no obstant açò, per a aquesta convocatòria poden desenvolupar-se en col·laboració amb diversos municipis, ja siga per pertànyer a un àrea metropolitana, a una mancomunitat o a una agrupació.

QUANTIA DE SUBVENCIONS

El crèdit total consignat per a les subvencions que es concedisquen a l'empara de la present convocatòria és de 650.000 euros, amb unes subvencions per concurrència competitiva de 6.000 euros per a municipis de 3.000 a 10.000 habitants, i 7.000 euros per a municipis de 10.001 a 20.000 habitants.

Les entitats locals d'àmbit territorial inferior al municipal i municipis de menys de 3.000 habitants, a través de mancomunitats o d'agrupacions d'almenys 2 integrants, podran optar a 2.500 euros per a cadascun dels seus components.

En aquesta modalitat, la quantia total resultant serà com a màxim de 25.000 euros per a sol·licituds presentades per cada Mancomunitat i de 15.000 euros per a cada Agrupació de Municipis.