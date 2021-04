El Partido Popular de Ourense exige a Rafa Villarino el acta de concejal para la negociación de la moción de censura

La portavoz popular Flora Moure ha trasladado la disposición de su partido de sentarse a dialogar con el Partido Socialista. "Reiteramos nuestra máxima disposición al gobierno de coalición que venimos ofreciendo desde octubre", ha aseverado.

No obstante, ha señalado que el partido tiene "dudas de la honestidad" y "de las sospechosas verdaderas intenciones" que hay detrás del anuncio de Rafa Villarino de apartarse de la candidatura a la Alcaldía y por ello piden que "se retire de verdad".

"No puede poner un títere, ceder ficticiamente el poder a una persona que él va a manejar por detrás hasta que llegue un momento que la situación sea más propicia para que el vuelva a la primera línea de la política provincial. No vamos a permitir este engaño a la ciudadanía de Ourense por tanto lo que tiene que hacer es abandonar la coalición municipal", ha esgrimido.

Flora Moure, ha reincidido en que el PP está dispuesto a negociar la coalición entre ambas formaciones pero necesitan saber si la organización autonómica del Partido Socialista así lo permite. "Nosotros tenemos las manos libres, Villarino tiene que presentar su renuncia a través del Registro Municipal", ha insistido.

"Tememos que con esta maniobra lo que intenta es frenar los propios movimientos contra él desde el socialismo ourensano. No está pensando en el futuro ni en el bienestar de la ciudad, estamos dispuestos a llegar a un gobierno de coalición mañana mismo pero no pueden contar con nosotros en una trampa de una moción de censura que favorecería un gobierno en minoría socialista con Villarino de alcalde en la sombra", ha sentenciado.

El motivo de exigir la renuncia como concejal, para los populares, se trata de "fundamentos jurídicos", la lista "rota pero puede llegar a volver a quedar él". "No podemos permitir que sea un ofrecimiento no real. Para apartarse realmente del Concello tiene que presentar su renuncia en el registro", ha censurado Moure, al tiempo que ha reiterado que las actuaciones del candidato socialista "han demostrado que no tiene credibilidad".

NO HAY MÁS VETOS

En la comparecencia Moure ha expresado que por parte del Partido Popular "no tienen claro" que realmente el Partido Socialista fuese un gobierno de nueve y ha acusado a Villarino de ser quién mantiene a Jácome, "se ha impuesto estar ahí impidiendo que el PP y el PSOE se puedan sentar a negociar una propuesta conjunta para la ciudad".

Al igual que el martes el titular autonómico, la portavoz municipal popular ha hecho referencia a la propuesta del 2019 donde se proponía que gobernasen las obra listas más votadas, tanto en las ciudades como las diputaciones, y ha manifestado que "tanto Villarino como el señor Caballero" lo rechazaron.

"La ambición desmedida del señor Villarino hizo que no fuese alcalde en el año 2019, pretendía ser al mismo tiempo el alcalde y el presidente provincial. Su manera de actuar no le da ningún tipo de credibilidad, al mismo tiempo que está pidiendo que Jácome se vaya lo apuntalaba en el gobierno a cambio de sus votos en la Diputación, esos son los cambalaches a los que nos tiene acostumbrados", ha opinado Moure.

"Villarino es el peor político local que ha tenido esta ciudad en los últimos años", ha censurado Moure para añadir que no hay ningún nombre más vetado de la lista de los socialistas.

La única condición es que Rafa Villarino renuncie a su acta como concejal mediante registro municipal. "Si eso sucede nos sentaremos a negociar mañana mismo", ha subrayado.

A pesar de que no cierran las puertas a otras propuestas, apoyarán "lo que sea positivo para la ciudad venga de quien venga". "Estamos abiertos a explorar otras propuestas que aseguren un gobierno municipal más sólido, más estable y más solvente siempre con ofertas reales", ha concluido.