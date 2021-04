Els primers pressupostos participatius de Generalitat es distribuiran segons població, pobresa i despoblació

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, ha indicat que aquesta iniciativa "va a permetre que la ciutadania puga decidir què projectes considera prioritaris, a més d'impulsar l'equilibri territorial i social".

Els primers pressupostos participatius de la Generalitat per a 2022 compten amb 125 milions d'euros que es distribuiran atenent als citats criteris, d'acord amb la resolució que estableix els requisits, terminis i procediment sobre el procés de participació ciutadana per a la seua elaboració, ha agregat l'administració valenciana.

Així, 87,5 milions d'euros, la qual cosa suposa el 70% dels recursos totals, es distribuiran en àrees comarcals de la Comunitat, mentre que els 37,5 milions restants, que representen el 30%, es dirigiran projectes d'àmbit autonòmic.

"Els primers pressupostos participatius de la Generalitat no solament van a permetre que la ciutadania puga decidir què projectes considera prioritaris, també busquen l'equilibri territorial i social. Per açò, un 30% dels fons es dedicaran a projectes per a tot el territori valencià i un 70%, per a dur a terme en set àrees comarcals", ha insistit Pérez Garijo.

La consellera ha afirmat que aquest "són uns pressupostos territorialitzats que, a més, serviran per a lluitar contra la despoblació perquè les zones més afectades per aquest fenomen disposaran de fons molt superiors al que els correspondria per població. Així mateix, ha apuntat que s'ha introduït "un factor de cohesió social perquè les àrees amb rendes més baixes també es vegen compensades".

Rosa Pérez Garijo ha afegit que amb eixa distribució es busca que "la ciutadania veja reflectida la seua realitat social i territorial i s'implique en la proposta i aprovació de projectes verdaderament útils per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana i les seues comarques".

La titular de Participació ha destacat que l'inici de la primera experiència de participació directa de la ciutadania en el disseny dels comptes públics "es produirà el pròxim 11 de maig, a través del portal GVA Participa, data a partir de la qual ciutadans i ciutadanes podran presentar les seues propostes".

DISTRIBUCIÓ TERRITORIAL

Aquests primers pressupostos participatius de la Generalitat per al pròxim exercici compten, com a projecte pilot, amb 125 milions d'euros destinats al finançament de propostes ciutadanes amb càrrec als capítols II (gastos corrents i de funcionament), IV (transferències corrents) i VI (inversions) dels comptes de la Generalitat.

El pressupost podrà destinar-se a projectes d'abast autonòmic -de la Comunitat Valenciana en el seu conjunt- o d'àrea comarcal -atenent a criteris geogràfics, històrics i poblacionals-.

Les comarques costaneres del Nord -el Baix Maestrat, la Plana Alta i la Plana Baixa- compten amb 9.348.500 euros; les comarques d'interior del Nord -els Ports, l'Alt Maestrat, l'Alcalatén, l'Alt Millars i l'Alt Palància- sumen 5.418.400 euros; les comarques d'interior -Racó d'Ademús, els Serrans, la Plana d'Utiel-Requena, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora- podran desenvolupar iniciatives per 6.105.400 euros, mentre que les comarques de l'Horta -València ciutat, l'Horta Nord i l'Horta Sud- tindran 22.040.800 euros.

D'altra banda, les comarques del Xúquer-Turia -Camp de Morvedre, Camp de Túria, Foia de Bunyol, Ribera Alta i Ribera Baixa- aconseguixen els 10.167.300 euros; les comarques centrals -la Safor, la Costera, la Vall d'Albaida, el Comtat, l'Alcoià, la Marina Alta i la Marina Baixa- compten amb 13.763.500 euros, i les del Sud -l'Alt Vinalopó, el Vinalopó Mitjà, el Baix Vinalopó, l'Alacantí i el Baix Segura- aconsegueixen 20.656.100 euros.