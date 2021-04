EH Bildu espera que PNV y PSE-EE "se abran a trabajar para la mejora" de la Ley Antipandemia en un "diálogo real"

La Ley Antipandemia, con la que jeltzales y socialistas pretenden dar seguridad jurídica a las medidas que adopte el Ejecutivo de Euskadi para evitar la propagación de pandemia, comenzará este jueves su tramitación parlamentaria por vía de urgencia y se espera que pueda aprobarse para el mes de junio.

La portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este miércoles, a través de Twitter, que ya aseguró que su grupo haría aportaciones a la norma que le "parece exclusivamente punitiva". "Espero que el PNV y el PSE-EE se abran a trabajar para la mejora de la Ley. Veremos si la disposición del PNV y el PSE para el diálogo es real", ha manifestado.

Iriarte también se ha referido a las declaraciones realizadas por la presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, en las que ha censurado que EH Bildu critique la Ley Antipandemia vasca y esté dispuesta en el Congreso a "trabajar con el PP" en una legislación alternativa.

En este sentido, ha replicado que su formación "cumple con su palabra" y el PNV "debería entender que lo que ellos hacen no lo hacen" ellos. "Dijimos que jamás pactaríamos con la derecha española y nos reafirmamos en ello. No mientan, no difamen, no manipulen nuestras palabras", ha emplazado.