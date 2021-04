El Gobierno regional prevé que el PROT se apruebe inicialmente en verano, con una zonificación ya sobre parques eólicos

Así lo ha anunciado este miércoles, a preguntas de la prensa, el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa (PRC), quien ha avanzado que el documento que se aprobará de forma inicial "en agosto o septiemnbre" ya establecerá una serie de zonas "prioritarias" o "preferentes" para la instalación de parques eólicos, con potencias aproximadas que coincidan con las que desde el departamento de Industria establece como objetivos a conseguir en los próximos años.

Por otro lado, este documento establecerá también una serie de criterios que hagan que "ni hoy ni nunca sea posible construirlos" en otras zonas por motivos ambientales o paisajísticos u otro tipo de impactos.

Tanto unas zonas como otras -la de desarrollo preferente y las que no podrán albergar parques eólicos- están aún por determinar.

SUSPENSIÓN DE LICENCIAS

Gochicoa ha asegurado que con la simple aprobación inicial del documento del PROT ya directamente se producirá una suspensión de licencias, de tal forma que durante un plazo que se establezca, que puede rondar los 1 o 2 años, "será imposible que una actuación que vaya contraria a ese documento" pueda desarrollarse en Cantabria.

"Estamos a tiempo para de alguna forma, aquello que tenga sentido, que por supuesto se vaya tramitando, aquello que no tenga ningún sentido se vea parado antes de que pueda tener toda su tramitación y dé lugar a algún tipo de responsabilidad o sanción económica", ha afirmado.

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN DEL PROT

Y respecto al inicio del proceso de participación que está a punto de iniciarse sobre el PROT, el consejero ha explicado que el Gobierno remitirá a organismos, asociaciones territorial y ecologistas, entre otros colectivos, un primer documento.

En ese documento, según ha aclarado, no incluirá una zonificación -algo que no quedará establecido hasta el verano-, sino que incluirá contenidos acerca que lo que tiene que tener el PROT, aspectos fundamentales a valorar o un diagnóstico sobre el territorio.

Con la información que aporten estos colectivos, sumada con la que ya trabaja el Gobierno, será, según ha dicho, con la que se establezca esa zonificación sobre los parques eólicos. "Zonas que no las conozco ni yo porque aún no están establecidas", ha afirmado Gochicoa, que ha señalado que esa es la razón por la que no puede pronunciarse respecto en cuáles se permitirán estas instalaciones y en cuáles no.

A su juicio, se trata de un asunto en el que hay que ser "rigurosos" y esperar a que los técnicos y la participación pública "hagan su trabajo".

El consejero ha aclarado que, fruto de procesos de participación anteriores del PROT o en el Plenercan de 2004 ya se existen algunos planos al respecto, documentación que servirá y se tendrá en cuenta como "elemento de partida" a la que se sumarán la que reciban ahora de los colectivos que participen en el proceso que se va a abrir ahora.

"Sé que saquemos lo que saquemos, seguro, va a ser imposible contentar a todo el mundo", ha reconocido Gochicoa, que ha recordado que también hubo oposición a la Autovía de la Meseta (A-67), una infraestructura que se ha convertido en "vital" para el desarrollo económico de la región. "Si no, estaríamos en el ostracismo", ha indicado.

Respecto a las críticas de la Plataforma para la Defensa del Sur de Cantabria, denunciando "la ilegalidad y nulidad" del inicio del procedimiento de aprobación del borrador del PROT por una participación que, a su juicio, no cumple con el Convenio de Aarhus ni con la ley de participación pública, el consejero ha asegurado que él todavía no ha recibido el escrito que, según este colectivo, le ha remitido la plataforma al respecto.

Gochicoa ha defendido el desarrollo eólico de Cantabria. "No podemos ser los únicos en España, o de Europa diría yo casi, que no tengamos ninguna fuente de energía renovable en nuestro territorio", ha opinado el consejero.

El titular de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo ha recordado que Cantabria tiene que importar toda su energía actualmente y ello pese a tener, a su juicio, características para su desarrollo eólico, y en menor medida, solar.