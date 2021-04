Euskadi empezará a inocular este jueves las 6.850 dosis de Janssen recibidas esta tarde

En una entrevista concedida a ETB1, recogida por Europa Press, Sagardui ha afirmado que las medidas que actualmente están en vigor en Euskadi para frenar el avance del coronavirus son "estrictas", y que "no se trata solo adoptar nuevas medidas", sino de recordar cuáles se mantienen y cumplirlas "todos".

Según ha destacado, el sistema hospitalario "está tensionado" y es probable que el número de personas ingresadas en las UCIs aumente, "debido a los positivos acumulados durante los últimos días". En todo caso, ha asegurado que el sistema vasco de salud "está preparado".

"Los números y los indicadores que manejamos nos dicen que en estos momentos nos encontramos en una situación de gran peligro. La pandemia muestra cada día que su evolución puede ser cambiante. Estamos dando pasos adelante, la vacunación avanza y eso va a ayudar mucho a protegernos", ha insistido.

JANSSEN

En este sentido, ha afirmado que las primeras 6.850 dosis de la vacuna de Janssen llegarán esta misma tarde a Euskadi, y que el jueves se comenzará a distribuir en los centros de salud.

De esta forma, Janssen se unirá a Pzifer y Moderna en la vacunación de los mayores, y que, al ser una vacuna de una sola dosis, se inoculará en lugares "más diseminados" y en las casas de personas con movilidad muy reducida.

Sagardui ha manifestado que le gustaría saber cuantas dosis de la vacuna de Janssen van a recibir las próximas semanas, "pero a menudo no lo sabemos, y en este caso es así". "Solo sabemos que en abril recibiremos unas 13.000 dosis y que no van a llegar a la vez. Primero 6.800, que debían llegar la pasada semana, y desde esta semana hasta el lunes que viene otro tanto. Pero a partir del próximo lunes no sabemos", ha explicado.

En todo caso, la consejera de Salud ha asegurado que la vacunación "nunca se ha paralizado" y que Osakidetza está vacunando a diario con las dosis que tiene disponibles. "Nos gustaría que fueran muchas más, y acelerar la vacunación, pero hay las que hay", ha añadido.

SISTEMA DE CITAS

Por otro lado, Gotzone Sagardui ha indicado que el sistema de la web de cita previa para la vacunación contra el covid-19 que se está empleando para personas de 74 a 79 años está siendo "adecuado" y sus resultados son "buenos", teniendo en cuenta que "en torno a un 60%" ha cogido su cita a través de ese sistema, aunque ha reconocido que ha habido "problemas técnicos".

"No creo que se pueda decir que ese sistema no es beneficioso. Por supuesto que se puede mejorar, y estamos trabajando para resolver los problemas técnicos que se han producido", ha explicado.

En todo caso, ha recordado que la web no es el único modo que Osakidetza tiene para ponerse en contacto con esas personas, ya que "también llama a las casas de las personas que no tienen móvil".

Asimismo, ha advertido de que las nuevas cepas de la enfermedad "nos deben mantener alerta", aunque ha destacado que, "en principio, las vacunas nos van a proteger", ya que, según ha dicho, "aún no hay evidencias para decir que no protegen ante cualquier nueva cepa".

ESTADO DE ALARMA

Por último, la consejera de Salud ha afirmado que espera que "no haya ningún vacío" tras el 9 de mayo, fecha en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que finalizará el estado de alarma, y ha insistido en reclamar "instrumentos judiciales" que garanticen el trabajo de las comunidades autónomas para frenar el coronavirus.

En este sentido, ha recordado que la pasada semana ya reclamó en el Consejo Interterritorial de Salud que, si no se prorroga el estado de alarma, "por lo menos se modifique la Ley de Salud Pública por procedimiento de urgencia, para que recibamos esos instrumentos".

"Y no lo decimos ahora porque el 9 de mayo está encima, sino que llevamos meses diciendo que no sabemos cómo va a evolucionar la situación y que debemos tomar decisiones para poder tener esos instrumentos", ha concluido.