Las intervenciones oftalmológicas de cataratas volverán al sistema público de La Rioja a partir de mayo

El Gobierno de La Rioja continúa así "con el proceso de reinternalización progresiva de los servicios sanitarios externalizados" y, por tanto, a principios del próximo mes de mayo, el Servicio Riojano de Salud (SERIS) asumirá completamente las intervenciones oftalmológicas de cataratas que se derivan hasta ahora a la sanidad privada.

En concreto, se estima que entre 550-600 operaciones de este tipo que desde 2014 se llevan a cabo en la Clínica Viamed-Los Manzanos cada año, se realicen a partir de ahora en el Hospital San Pedro.

La consejera de Salud y portavoz del Gobierno, Sara Alba, ha puesto en valor que el Ejecutivo de Concha Andreu siga cumpliendo así con el programa de Gobierno comprometido y recuperando servicios para la Sanidad Pública". En este sentido, ha explicado que "he dado instrucciones al equipo directivo del Servicio Riojano de Salud para que, a partir del 1 de mayo, se dejen de derivar a la Sanidad Privada las intervenciones oftalmológicas de cataratas".

Con la reinternalización de las intervenciones oftalmológicas de cataratas, Salud alcanza el tercer hito en la recuperación progresiva de los procedimientos e intervenciones que se realizaban en la Sanidad privada, tras las TAVI y los accidentes de tráfico que se recuperaron el pasado año, en plena pandemia. En el plazo más inmediato, a partir del próximo 31 de mayo, se hará lo propio también con los servicios de radiología que se prestan en el Hospital San Pedro.

Sara Alba ha puesto en valor que "continuamos fortaleciendo la cartera de servicios del SERIS y consolidando el talento de los profesionales que trabajan en la Sanidad Pública riojana", no en vano, según ha declarado la consejera y portavoz, devolver al Sistema Público las intervenciones oftalmológicas de cataratas que se derivaban a la sanidad privada "cumplen con el deseo expreso de los especialistas de Oftalmología con los que me he reunido personalmente en los últimos días".