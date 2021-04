ARMH no ve motivos para la satisfacción en el Comité Asesor de la Memoria de la Junta y reclama una comisión en Cortes

ARMH recuerda que las consecuencias de lo ocurrido durante la represión franquista siguen sin ser resueltas en fosas comunes esparcidas por todas sus provincias y, por ello, lamenta que un comité asesor que realmente cuide y defienda la situación de las familias de los cientos de desaparecidos del territorio castellanoleonés dé muestras de satisfacción "cuando no existe, ni está prevista su existencia, un organismo que atienda, escuche y garantice reparación a los familiares".

La asociación, a través de un comunicado recogido por Europa Press, reitera por tanto su solicitud de creación de una comisión en las Cortes para tratar las cuestiones relativas a las víctimas de la dictadura franquista que lleve a la cámara autonómica las voces de quienes padecieron persecución y que trate aspectos relacionados con quienes construyeron un "aparato represor que generó una terrible violencia".

Denuncia además que un comité asesor que no defiende los tratados internacionales de derecho humanitario y discute con la política sobre la aplicación de ese derecho es un organismo fallido que apenas sirve para legitimar las políticas insuficientes y disfrazarlas de satisfactorias.

"Los derechos deben garantizarse de manera universal y no con este modelo que subvenciona pequeñas soluciones en las que son las asociaciones las que atienden directamente a las víctimas que no encuentran en las administraciones autonómicas ninguna puerta para ser escuchadas y atendidas como merecen. Esa es la razón por la que la ARMH que comenzó hace más de veinte años sus labores en el Bierzo, no ha optado ni a las subvenciones autonómicas ni a las estatales", apunta el colectivo.

Recrimina de este modo a un Comité Asesor de Memoria Histórica que, como así entiende, se ha dedicado a comunicar cantidades económicas, "lo que supone una falta de respeto hacia las víctimas de la represión franquista, porque las instituciones tienen que hablar de derechos y sólo hablan de una financiación que no resuelve la terrible situación de las desapariciones forzadas causadas en Castilla y León, lejos de los frentes de guerra, por prisioneros de falange".

¿Qué legitimidad puede tener un comité asesor que debería trabajar para señalar y proponer políticas dirigidas a garantizar la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas y lo que hace es aplaudir políticas insuficientes?, son las preguntas con las que concluye ARMH.