El PSOE denuncia que Santander "se queda atrás" con los fondos europeos y que Igual "no está a la altura"

Así lo ha dicho en rueda de prensa el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Daniel Fernández, que ha lamentado que "mientras otras ciudades avanzan, Santander se estanca, se queda atrás".

Para Fernández, "no es admisible que el equipo de Gobierno más caro de la historia, que nos cuesta 1,3 millones de euros, no esté haciendo su trabajo, que es llenar de proyectos los buzones de todos los ministerios para conseguir la mayor financiación de los fondos de recuperación".

Y no lo han hecho, en su opinión, porque "no son capaces de ejecutar", como a su juicio prueba que la ejecución del Presupuesto municipal de 2020 fuera del 74%, la más baja de los últimos tres años, de donde se derivan los 60 millones de remanentes, y lo que prueba que "el Ayuntamiento funciona peor que nunca"; y porque "no tienen ideas", pues el del PP es "un proyecto agotado", según el socialista.

Fernández ha explicado que hoy concluye el plazo para presentar proyectos a los fondos Next Generation, a los que ha concurrido el Gobierno de Cantabria y que incluyen uno en Santander, "impulsado por el PSOE", para la nueva sede del Museo de Arqueología y Prehistoria de Cantabria (MUPAC), que según el socialista "tiene muchas opciones de recibir" estas ayudas.

Además, ha recordado que desde el pasado mes de agosto, cuando Igual se reunió con el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, los socialistas de Santander ya advirtieron de lo "preocupante" que era que el equipo de Gobierno no hubiera presentado ningún proyecto, a lo que ha contrapuesto las numerosas iniciativas socialistas, que van desde la capitalidad verde europea a priorizar la adaptación de la ciudad al cambio climático, pasando por un plan de movilidad, la regeneración urbana del Cabildo de Arriba y la dos laderas de General Dávila o establecer corredores verdes y un parque público en La Remonta, entre otros.

"El PSOE tiene muy claro su modelo de ciudad, al que queremos que Santander se acerque, y que encaja con las estrategias de la UE y el Gobierno de España para afrontar los desafíos" de futuro, que pasan por la recuperación de la crisis, la adaptación climática y la transformación económica y empresarial.

En este contexto, los fondos europeos son "una oportunidad que hay que saber aprovechar", y "en ello" están los gobiernos de España y Cantabria y numerosos ayuntamientos, pero no el de Santander, que "se está quedando atrás", lo que para el PSOE es "dramático".

Frente a ciudades como Bilbao, que ha presentado 23 proyectos que optan a 1.400 millones, Zaragoza con 40 proyectos por 2.000 millones, Ciudad Real con 12 proyectos por 106 millones, Gijón con 200 millones o Torrelavega, con 30 proyectos por 65 millones, Santander debería optar a unos 260 millones, según el cálculo de Fernández teniendo en cuenta el presupuesto (200 millones) y los 60 millones de remanentes de tesorería que tiene la ciudad.

"En todas partes, con distintos gobiernos y siglas políticas, tienen alguna idea, algún proyecto transformador de futuro", pero en Santander hay "cero manifestaciones de interés, cero proyectos, cero euros de los fondos europeos; un cero que es verdaderamente desolador" y que es la "consecuencia dramática de la parálisis del equipo de Gobierno", con una alcaldesa "que está perdida y que claramente no está a la altura del desafío al que nos estamos enfrentando como sociedad", ha denunciado el portavoz socialista.

"No presentar proyectos a los fondos de recuperación puede que sea el más grave ejemplo de las oportunidades perdidas por la ciudad de Santander durante el periodo de Gema Igual en la Alcaldía", ha subrayado Fernández, para quien "lo que un gobernante serio no puede hacer jamás es no concurrir, no competir con otras ciudades y territorios" e "Igual no se ha presentado a este partido, que es el partido del siglo".

El concejal ha insistido en que un momento "tan decisivo" de la historia "como ciudad, como país y como civilización" no presentar proyectos a los fondos de recuperación solo se puede calificar como "dramático para Santander, que cada vez se queda más atrás respecto a otras ciudades equiparables e incluso de nuestro entorno más cercano" y "dramático para los santanderinos, porque el PP no nos ha puesto ni siquiera en la cola de las ayudas europeas: Igual nos sitúa fuera de los fondos de recuperación".

Porque, ha remarcado, "a día de hoy no nos hemos puesto ni en la cola de espera; pero es que el día de mañana, en el mejor de los casos, si algún día presentamos algún proyecto, seremos los últimos de la fila" para recibir los importes.

Según Fernández, el único proyecto de Igual es "la confrontación" con los gobiernos de España y Cantabria, por lo que le ha pedido que "reflexione" porque "mientras se discute no se trabaja y es muy grave que el PP no esté haciendo su trabajo".

El socialista ha anticipado que al alcaldesa "luego vendrá con excusas" y con "intentos de desviar las responsabilidades" y "echar balones fuera". "Igual pide en la FEMP que los ayuntamientos puedan gestionar más porcentaje de los fondos europeos, pero a la hora de la verdad el Ayuntamiento de Santander no ha mostrado interés por gestionar ni un solo euro de los fondos europeos", ha reiterado.

"Torrelavega 30, Santander cero; es un marcador que duele. Y que lo dice todo sobre lo atrás que se está quedando Santander con Gema Igual, una alcaldesa que no está a la altura de las circunstancias ni está a la altura de la ciudad de Santander", ha concluido.