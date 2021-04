C-LM alega que la expansión del virus "no puede ser criterio para decretar medidas" por el efecto de la vacuna

Preguntada durante la rueda de prensa que ha ofrecido para informar de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno por qué el Ejecutivo regional en dos días ha decidido que algunas localidades de Castilla-La Mancha hayan pasado de nivel 3 a nivel 2, Fernández ha defendido que "aunque puedan ser vaivenes, no lo son".

"Pecando de prudentes, y con los datos en la mano, se ha visto que esas medidas restrictivas se podían rebajar", ha aseverado la portavoz del Ejecutivo regional, que ha añadido que se están "acomodando" las medidas a la realidad epidemiológica.

Una realidad que ha hecho que se tenga que variar la fórmula y que la expansión del virus no sea el factor protagonista para decretar el paso de una fase a otra, ha insistido. "La expansión del virus no puede ser el criterio para decretar medidas, porque se está viendo como la vacunación está incidiendo en que las hospitalizaciones, ocupación de UCIS y mortalidad no sea tan alta como se esperaba".

"Nos temíamos que esta cuarta ola fuese dura, como lo fue la tercera después de Navidad, pero no está siendo así", ha subrayado la portavoz regional, que ha vuelto a defender que las medidas "se tienen que ir modulando en función de los datos hospitalarios".

GASTO PARA LA LOGÍSTICA DE LA VACUNA DE JANSSEN

Al mismo tiempo, Blanca Fernández ha mostrado su "alegría" por el hecho de que el Consejo de Gobierno de la pasada aprobase el gasto para la logística de la vacuna de Janssen en Castilla-La Mancha.

De esta forma, ha explicado que esta semana la comunidad autónoma va a recibir en torno a 80.000 vacunas, de las cuales 6.300 van a ser de esta farmacéutica. "Fue un acierto autorizar el gasto para poder asumir la logística de esta vacuna, porque, aunque la semana pasada estaba paralizada, nos alegramos de haber tomado la decisión porque entendíamos que su distribución se iba a autorizar".

Sobre la campaña de vacunación en la región, la portavoz del Ejecutivo de Emiliano García-Page ha añadido que este miércoles, la región, tiene la pauta completada de la vacunación casi el 10% de la población.

Del mismo modo, en los últimos días se han administrado hasta 81.600 vacunas, superando la cifra diaria de 11.600 inoculaciones. "Estamos en condiciones de alcanzar el objetivo de 15.000 vacunas diarias en el momento en que dispongamos de más dosis", ha sentenciado Fernández.

Además, ha calificado como "acertada" la decisión de medias "duras" tomadas hace unas semanas, pero que hoy se pueden ir modulando dichas medidas "siempre a la luz de los datos y teniendo en cuenta que lo que prima siempre es la preservación de la salud pública". Por eso, ha asegurado que la relajación de medidas en diferentes localidades se hace "desde la prudencia", y ha pedido "la máxima responsabilidad y compromiso" sobre todo hacia las personas más vulnerables.