Av.-Oltra va conéixer la investigació al seu ex-marit quan va arribar la citació judicial al seu domicili i nega tracte

Així ho ha desvetlat Oltra en la seua compareixença en Les Corts per a donar explicacions sobre l'actuació de la conselleria que dirigeix en aquest cas. En la seua compareixença, Oltra ha defès que els fets provats "no fan cap referència a la Generalitat, la Vicepresidència i la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives" ni a "ella mateixa".

Segons ha explicat, va conéixer els fets el divendres 4 d'agost de 2017, mentre estava de vacances fora de València, per una telefonada que avisava de l'arribada d'aquesta citació al domicili. "Vaig conéixer aquest assumpte per la meua circumstància personal, no pel meu càrrec", ha indicat. La investigació en el centre havia començat en el mes de febrer.

Oltra ha manifestat que "ningú, ni dins ni fora d'aquesta sala" lamenta "més que ella" el que li ha ocorregut a la jove, "perquè és el trist colofó a la vida d'una xiqueta a qui tot va fallar des del principi".

"És ben conegut que el condemnat és una persona amb qui vaig mantindre una relació conjugal en el passat, però no és aquesta relació la que s'ha jutjat en els tribunals. Més encara, eixa relació no ha afectat en res les meues actuacions al capdavant de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat ni en cap altre àmbit del govern", ha manifestat.

Respecte al tracte de favor, ha defès que l'educador treballava en el centre des de 2010, cinc anys abans que ella fóra nomenada consellera, i que el centre és privat, per la qual cosa és la direcció qui decideix la contractació de treballadors.

Per a la vicepresidenta, és una altra demostració que no va haver-hi tracte de favor el fet que la defensa de l'acusat no coneguera l'existència de l'informe de la Fundació Espill durant el primer juí. "M'acusen de donar consignes per a elaborar informes que beneficien l'estratègia de defensa de l'educador al mateix temps que també m'acusen d'ocultar eixos mateixos informes al tribunal. En què quedem? Si s'haguera volgut protegir a algú, òbviament, 'ocultar' informació que pot resultar-li favorable no és la millor manera, no creuen?", ha manifestat.

(((Hi haurà ampliació)))